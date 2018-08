La selección juvenil de balonmano ganó en su estreno mundialista a Egipto

Un debut para jamás olvidar tuvo la roja juvenil femenina de balonmano, en el Mundial de Polonia: este martes vencieron a Egipto por 23 a 12, en su primer partido en esta instancia planetaria.

Valentina Sepúlveda fue una de las figuras que destacó en este primer partido anotando seis goles, donde el dominio chileno no pudo ser contrarrestado por su par africano, que poco pudo hacer ante el poderío de las denominadas Lobitas.

Asimismo, Francisca Parra con 4 anotaciones y la portera Madeleine Cortez con varias atajadas, se erigieron como las restantes figuras del combinado nacional, que pasó a encabezar el grupo B del mundial.

Chile enfrentará en su próximo partido a Hungría, que venció a Suecia por 29-24, este miércoles 8 de agosto.

Revisa la victoria chilena:

.@balonmanochile 🇨🇱 claim a historic victory 23:12 versus Egypt 🇪🇬! First win for them in the preliminary round of an IHF Women's Youth World Championship 👌#Poland2018 #enjoythegame pic.twitter.com/J18qUs9vpm

— IHF (@ihf_info) August 7, 2018