Tapia pide paciencia a los hinchas de Colo Colo: "Es un partido de 180 minutos y necesitamos el aliento de la gente"

Héctor Tapia, entrenador de Colo Colo, adelantó el partido ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018, lo que significa la primera vez en 11 años que los albos están en esta instancia.

El DT del Cacique habló en conferencia de prensa y sentenció que "tuvimos un buen día de entrenamiento, cosa que no habíamos podido hacer los días anteriores. Se conversó con todos en búsqueda de lo que es el partido de mañana y noté la disposición de todos ya que no se lo quieren perder".

En esa línea, Tapia dijo que "hemos trabajado todos los aspectos del juego y todos los momentos del partido. Es nuestra cancha y nos hacemos fuertes acá. Pero sabemos que es un partido de 180 minutos. La gente tiene que entender que nos tiene que alentar como siempre, vamos a tratar de someter a nuestro rival y que el juego pase por lo que nosotros queremos, nosotros queremos hacernos del balón, jugar en campo rival y que el juego pase por nosotros".

"Este partido te da presión, expectativa, es un partido bonito y debemos jugarlo de la mejor forma para dejar los tres puntos en casa. Es importante tener un buen resultado al igual como lo debe pensar Corinthians y es muy importante quedarnos con los tres puntos", expresó.

Además, el entrenador albo consideró que "es el partido más importante de mi carrera como técnico, para mi es un privilegio como entrenador poder estar en la instancia que estamos porque cuando asumimos estaba complicado estar y gracias a la disposición de los jugadores podemos estar en esta etapa".

Publimetro Chile DT de Corinthians elogia a Valdivia, Barrios y Paredes: "Son jugadores preparados para estos partidos" Osmar Loss, entrenador del Timao, adelantó el duelo de este miércoles contra Colo Colo por la Copa Libertadores. "No sé si somos favoritos", dijo.

Más dichos de Tapia:

Claudio Baeza: Con Claudio y el resto del plantel conversé las cosas que tenía que conversar, no expongo ni reveló mis conversaciones hacia afuera. Está bien al igual que todos sus compañeros, es un compromiso y partido que todos los jugadores quieren jugar, lo han venido a buscar desde México y por su juego en Colo Colo ha sido requerido y por una situación u otra no se ha podido concretar su traspaso y si mañana le toca actuar debe estar concentrado en el partido.

Barroso: Julio tiene sus características, el bloque defensivo que tiene Colo Colo entrega seguridad para seguir jugando desde atrás. Era necesario darle minutos a los jugadores pensando en lo que viene.

Pocos lesionados: Salvo Esteban Pavez y Felipe Campos estamos con todos los jugadores disponibles, tomamos la decisión de no llevar a Lucas (Barrios) a Temuco, pero lo tenemos a disposición. Lo mismo que Jorge (Valdivia) que no era para que saliera, pero estaba planificado.

Corinthians: Es un equipo muy ordenado que no cambia mucho su sistema, tiene su funcionamiento muy ordenado, dejan pocos espacios, aprovechan bien las contras con jugadores determinantes y debemos tener cuidado con eso.

Función ofensiva: Esteban (Paredes), Lucas (Barrios) y Jorge (Valdivia) tienen un tremendo recorrido, pero queremos tener un buen volumen de ataque y para eso será muy importante el aporte de la gente que viene desde atrás.

Podrá dirigir: Afortunadamente la gestión que hizo el club tuvo buenos resultados y vamos a poder estar desde la banca pero es bueno estar al lado del equipo.

Lo que significa: En Copa Libertadores no había llegado a esta instancia y creo es el partido más importante de mi carrera en la Libertadores y en lo nacional, he ganado unos clásicos 3-2 y otros partidos me han dejado mucho aprendizaje.