¿Y Colo Colo? Leyendas de la Copa Libertadores levantan a Gremio y Boca como los principales candidatos

¿Es la edición 2018 la más reñida de la Copa Libertadores de los últimos años? Tres leyendas del máximo certamen continental coinciden en aquel calificativo, aunque lo hacen con matices. Los octavos de final de la presente versión del torneo exhibe un cuadro cargado de peso histórico, pues de los 16 equipos que se mantienen en competencia, 13 de ellos han levantado el trofeo de campeón en alguna oportunidad.

Ricardo Bochini, Nery Pumpido y Alberto Federico Acosta lanzaron en El Gráfico Chile sus respectivas apuestas para los octavos de final que muestran los siguientes cruces: River Plate-Racing Club, Santos-Independiente, Gremio-Estudiantes (1-2 en la ida en Buenos Aires), Atlético Nacional-Atlético Tucumán, Corinthians-Colo Colo, Palmeiras-Cerro Porteño, Cruzeiro-Flamengo y Libertad-Boca Juniors.

Bochini, ganador de 5 títulos de Libertadores con Independiente / Foto: pasionfutbol.com

"Este es el cuadro más parejo de los últimos años, pero no creo que el más duro. Siempre que me toca hablar de las ediciones de la Libertadores que jugamos y tuvimos la suerte de ganar, al compararla con la de ahora me parece que hay bastante diferencia técnica y futbolística, porque antes los mejores jugadores estaban en los equipos de sus países. Esta edición está competitiva porque está bastante pareja, pero no porque hayan equipos extraordinarios", tira Bochini al valorar el nivel de la actual edición de la Copa.

Por su parte Pumpido comenta que "la Copa Libertadores siempre es muy atractiva. Esta edición tienen grandes equipos y grandes candidatos, llegaron los mejores para ganarla. Así que tenemos que esperar que cumpla con las expectativas. Se dio la coincidencia que los equipos que ya salieron campeones tienen buen nivel y llegaron hasta acá, pero siempre la Copa tiene sus cambios y distintas formas los últimos años".

En tanto el Beto Acosta afirma que "esta edición ha sido la Libertadores más linda para ver por la gran cantidad de equipos que han sido campeones en los últimos años. Ha sido la más linda y la más difícil de las últimas. Está muy atractiva".

Gremio y Boca

A la hora de elegir candidatos, Bochini, ganador de cinco trofeos de la Libertadores con Independiente (1972, 1973, 1974, 1975 y 1984), tiene a uno por sobre el resto: "Para mí Gremio es el mejor equipo. Ya ganó la Libertadores el año pasado, pero con la baja de Arthur, que se fue a Barcelona, me parece que pierde bastante. Aunque sigue siendo un rival muy complicado, con Arthur lo iban a ser mucho más. Sin duda Gremio es un equipo muy fuerte y después están River y Boca".

Nery Pumpido festejó la Libertadores 2002 con Olimpia como DT / Foto: AP

Nery Pumpido, quien ganó la Libertadores de 1986 como jugador con River y la de 2002 como DT con Olimpia cree que "los cinco de Argentina tienen un gran plantel, se han reforzado para pelear el título de la Copa. Para mí el mejor es Boca, pero cualquiera de los cinco puede ganar". Eso sí, deja en claro que "son todos grandes equipos, por eso se hace muy difícil tener un pronóstico. Lo que sí, te da la seguridad que van a ser muy atractivo los partidos, por todos los que juegan".

Acosta, el décimo goleador en la historia de la Copa con 27 anotaciones (en la edición 1997 fue el máximo artillero al convertir 11 goles con la UC), es más cauto. "Es difícil elegir a un candidato por los equipos que están en competencia. Va a haber un choque importante como River-Racing, está Boca, y se va a ver más allá de los brasileños, que siempre pelean", estima.

¿Y Colo Colo?

Sobre Colo Colo, el único representante chileno en los octavos de final de Libertadores, Pumpido manifiesta: "siempre es protagonista. No puedo analizar mucho el plantel actual, porque no los he visto últimamente, pero tienen su historia en la Copa y ojalá lo puedan pelear hasta lo último".

Mucho más duro es Bochini, quien saca a colación su propia experiencia ante el Cacique de antaño. "Yo me acuerdo que me tocó enfrentar al Colo Colo de Caszely, Ahumada, Valdés, Herrera y era prácticamente una selección de Chile, era un equipo extraordinario. Hoy no sé si Colo Colo tiene muchos jugadores en la selección chilena, entonces eso marca una clara diferencia entre los equipos que jugaban la copa que a mí me tocó jugar y las versiones de estos últimos años", plantea.