Mosa defiende su gestión en Colo Colo: "Quedó demostrado que no botamos la plata en gastar por estos jugadores"

Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro y hoy miembro del directorio de la concesionaria que rige a Colo Colo, se mostró muy feliz por la victoria por 1-0 ante Corinthians, que pone al Cacique con ventaja en la llave de octavos de final por la Copa Libertadores.

Mosa defendió su gestión y ante las críticas por el gran gasto que realizó durante su etapa al mando de ByN sacó pecho: "Hoy quedó demostrado que no botamos la plata en gastar por estos jugadores, nosotros hacemos lo mejor para el club y a veces las cosas no se reconocen en el momento. Sin lugar a dudas que esto es mérito de los jugadores, nos dan la razón y nos dicen que no estábamos tan equivocados en lo que hacíamos".

Y sobre la querella que impuso el hoy timonel Gabriel Ruiz-Tagle en su contra, expresó que "a los colocolinos no les importa lo de Mosa y Ruiz-Tagle, les importa ver a Paredes, Valdivia, Baeza y ganarle a uno de los clubes más grandes de Latinoamérica, eso es lo que le importa a la gente".

"Mientras el equipo siga ganando, que se querelle todo lo que quiera. Como cualquier persona de este país voy a ir a tribunales, me llama mucho la atención de que un presidente esté más preocupado de eso que del club. Él eligió ese camino de las demandas, yo lo elijo el camino de la alegría y de los triunfos, los jugadores me han mostrado su apoyo, pero los tribunales van a decidir", añadió.

Además, indicó que "todos los jugadores que hemos traído nos pone orgullosos, con Orión, Insaurralde, como crece el Torta Opazo, nos pone muy felices por lo que están haciendo en un partido duro con uno de los rivales más duros de la Copa y se mostró un buen juego".

"Es de los mejores partidos contando que se jugó con uno de los grandes de Latinoamericana, los jugadores mostraron huevo, garra y nos quedamos con los tres puntos, esperamos lograr la clasificación en Brasil", sentenció.