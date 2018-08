Tapia tras el triunfo en la Libertadores: "Es raro decirlo, ganamos, pero con un sabor amargo, faltaron más goles"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, se mostró conforme en la conferencia de prensa tras el triunfo albo ante Corinthians, por la cuenta mínima en la Copa Libertadores. Dijo que el saldo fue bueno: "El balance es totalmente positivo. Hoy día creo que Corinthians no tuvo llegadas en el arco, lo que habla bien de nuestro equipo. Fue un gran trabajo en general, con varias ocasiones de gol".

Sin embargo, igualmente reconoció que tuvo sensaciones encontradas, debido a las claras ocasiones de gol desperdiciadas durante todo el partido y que evitaron un marcador más expresivo: "Nuestra linea defensiva iba por el lado de crear una presión constante hacia Corinthians. Lo que se trabajó, el equipo lo llevó perfectamente al campo. Fue la forma para ganar y Colo Colo fue superior. Es raro decirlo, ganamos, pero con un sabor amargo, faltaron mas goles, pero fuimos justos vencedores".

Sobre el aspecto futbolístico, Tito Tapia dijo que Colo Colo fue muy superior ante el Timao, lo que habla muy bien del trabajo previo realizado: "Nos tocó preparar este partido con mucho tiempo. A Jorge Valdivia también tuvimos que esperarlo por su lesión, jugar con línea de 3, lo teníamos previsto. Tenemos jugadores con una tremenda cultura futbolística y hoy jugaron de gran forma (…) que Corinthians no genere prácticamente, jugadas de ataque, habla bien de nosotros", argumentó.

Por último, el entrenador de los albos evitó realizar juicios sobre el cometido arbitral del colombiano Wilmar Roldán, quién no cobró a lo menos, un claro penal para el elenco chileno: "Nos pareció penal, pero no voy a juzgar un error humano. El partido está y tenemos el triunfo. El juego no fue fácil", puntualizó.

Ahora el trabajo de Héctor Tapia se abocará en el Campeonato Nacional, ante San Luis de Quillota en el estadio Monumental, cuyo partido será este próximo domingo a las 17:30 horas. La tarea es descontar unidades ante los punteros, Universidad Católica y la Universidad de Concepción.