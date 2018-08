West Ham de Pellegrini ficha a ex delantero del Arsenal y suma su noveno refuerzo

A tres días para que el West Ham y Manuel Pellegrini se estrenen en la Premier League, cuando visiten el domingo al Liverpool en Anfield, el cuadro londinense se sigue potenciando.

El equipo del técnico chileno oficializó el fichaje del delantero español Lucas Pérez, proveniente del Arsenal y que en la temporada pasada estuvo a préstamo en el Deportivo La Coruña.

El atacante, de 29 años y quien arriba por tres años, se mostró contento por retornar a la competencia británica: "Estoy muy feliz de llegar a un club histórico. Estoy emocionado de que el West Ham me haya dado la oportunidad de continuar en la Premier League y con ganas de arrancar este nuevo proyecto", reconoció.

De esta manera, el Ingeniero sumó su noveno refuerzo, tras las incorporaciones de Felipe Anderson (Lazio), Ryan Fredericks (Fulham), Issa Diop (Toulouse), Lukasz Fabianski (Swansea City), Sebastian Nebyla (Spartak Trnava), Jack Wilshere (Arsenal), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) y Fabián Balbuena (Corinthians).

To watch Lucas Perez's first interview download the official West Ham United app! #WelcomeLucas

➡️https://t.co/zNt97edk1k pic.twitter.com/fOigO9xesH

— West Ham United (@WestHamUtd) August 9, 2018