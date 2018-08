Aníbal Mosa repasa a Ruiz Tagle por enésima vez: "Este equipo lo armé yo, en mi directorio, ahí están los frutos"

La demanda por injurias y calumnias que presentó Gabriel Ruiz-Tagle en contra de Aníbal Mosa fue declarada inadmisible por la Justicia, lo que generó una respuesta inmediata del ex presidente de Blanco y Negro.

El empresario puertomontino volvió a la carga con todo y sacó toda su artillería para dispararle al ex ministro. "El presidente de Blanco y Negro no ha entendido que su cargo implica tener una relación con los directores, la prensa y los hinchas", dijo Mosa.

"El tema futbolístico es bien expuesto y espero que le haya quedado claro que el camino de las querellas no es el ideal. El fallo es categórico, en cuanto a que en ninguno de mis dichos hay injurias. Espero que lo entienda. Me puede decir cualquier cosa, le puedo decir algunas cosas, y no por eso vamos a terminar en tribunales", señaló a El Mercurio.

Mosa fue más allá y afirmó que "Colo Colo no merece tener un presidente como Ruiz-Tagle. Colo Colo merece otro tipo de presidente. No quiero hacer calificaciones del historial de nadie, pero por la transparencia que requiere una institución como ésta, me gustaría tener a otra persona".

Sobre la conformación del plantel, el ex timonel de ByN fue claro: "Este equipo lo armé yo, sí, en mi directorio. Ahí están los frutos. Siento orgullo, porque con cada uno de ellos tengo una historia, tristezas y alegrías".