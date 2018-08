Guardiola con todo contra Chiqui Tapia: "El presidente de AFA no sabe nada de mi situación"

Tras la escandalosa salida de Jorge Sampaoli de la selección de Argentina, muchos nombres comenzaron a rondar como candidatos para reemplazarlo. Y el más bombástico de todos fue el de Josep Guardiola, entrenador argentino del Manchester City.

Incluso el propio Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, aseguró que contactaron a Pep. "Averiguamos para contratar a Guardiola, pero es muy difícil desde lo económico. Nosotros estábamos de acuerdo en hacer un gran esfuerzo, pero tendríamos que hipotecar todo. Es imposible", dijo.

Después de dicha declaración de Tapia no se había conocido la versión al respecto de Guardiola, pero este viernes, en la previa del debut del City en la temporada 2018-2018 de la Premier League ante el Arsenal, el catalán sacó la voz para aclarar dicha situación.

El duro descargo del Pep Guardiola contra el Chiqui Tapia

"Nadie se comunicó conmigo ni con mi entorno. Estoy dolido con Tapia por haber hablado de mi salario. El presidente de AFA no sabe nada de mi situación. En todo caso el entrenador debe ser argentino y hay muy buenos entrenadores argentinos", dijo con evidente fastidio el DT de Claudio Bravo en el City.

"Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, diciendo que era imposible que me contrataran por mi salario. Tengo contrato y me tengo que quedar acá, pero no fue correcto decir que la razón para no dirigir a la selección argentina era mi salario. No está bueno que me ponga en un lugar incómodo porque no sé qué podría pasar en un futuro", enfatizó.