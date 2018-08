Kudelka golpearía la mesa con el regreso de Vilches y la suplencia de Jara en la formación de la U

La derrota 2-1 contra Audax Italiano fue el golpe final que recibió Universidad de Chile para entender que vivían una crisis. Ante semanas complejas vividas en el Centro Deportivo Azul, la concesionaria Azul Azul decidió cerrar rápidamente los refuerzos de Angelo Henríquez y Gonzalo Espinoza, pensando en un repunte que puedan tener los universitarios en el Campeonato Nacional 2018.

A pesar de que el equipo de Frank Darío Kudelka comenzó con buen pie en sus partidos de Copa Chile, en la reanudación del torneo local no han podido conseguir ningún triunfo y, con su derrota del pasado fin de semana, quedaron a 10 puntos de los líderes Universidad Católica y Universidad de Concepción.

Bajo ese tenso panorama, el entrenador argentino podría sorprender con varias sorpresas en la formación de la U frente a Unión Española este sábado (17:30 horas). Según lo consignado a El Gráfico Chile desde el CDA, a pesar de que inició la semana entrenando con los mismos hombres que cayeron ante los audinos, las incorporaciones de Henríquez y Espinoza lo hizo buscar modificaciones en su escuadra.

Y es que con la llegada de los CTI (Certificado de Transferencia Internacional) de ambos nuevos refuerzos azules, el ex DT de Talleres de Córdoba tendría considerado a ambos dentro del equipo estelar, a la espera de una puesta a punto más estricta del ex delantero de Atlas de Guadalajara, quien no juega un partido oficial desde el pasado miércoles 25 de julio.

¿Jara fuera?

Sin embargo, el cambio más radical que haría Kudelka frente a los hispanos este fin de semana, sería el regreso del defensa Christian Vilches a la zaga de los universitarios, después de tres meses y 15 días sin jugar un encuentro oficial. El último partido en el que el Quili jugó en la U fue el pasado 26 de abril de este año, cuando los laicos fueron goleados 7 a 0 por Cruzeiro en la Copa Libertadores. Ante ese escenario, el perjudicado sería el ex seleccionado chileno Gonzalo Jara, quien practicó con los suplentes durante los últimos entrenamientos realizados en La Cisterna.

Otro de los cambios en la oncena azul serían la salida del lateral Franz Schultz por la banda derecha. El Coreano también había iniciado como titular en los trabajos de comienzo de semana, pero el drástico cambio en los nombres de la formación también lo perjudicaría. Su lugar sería ocupado por el defensa Rodrigo Echeverría, quien había jugado como mediocampista los últimos dos compromisos.

De esa forma, y en caso de no lamentar lesiones de último minuto, la U formaría ante Unión con Johnny Herrera en el arco; Rodrigo Echeverría, Christian Vilches, Rafael Vaz y Matías Rodríguez en defensa; Felipe Seymour, Gonzalo Espinoza y Gustavo Lorenzetti en mediocampo; Francisco Arancibia, Angelo Henríquez (o Isaac Díaz) y Yeferson Soteldo en la delantera.