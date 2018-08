La molestia de Palermo: reclamó por el penal, criticó el refuerzo que le trajeron y descartó irse de Unión

La Unión Española de Martín Palermo no lo está pasando nada de bien y ahora sumó un duro tropiezo tras caer por 4 a 1 ante Universidad de Chile en Santa Laura. Con esta caída, los hispanos sumaron su quinto partido sin ganar y marchan octavos con 25 unidades, a lejanos 15 puntos del líder Universidad Católica.

Por lo mismo, en Independencia las caras son de preocupación y el más cuestionado es el técnico, quien descartó renunciar a su cargo por los malos resultados: "si no me viera identificado con lo que transmiten los jugadores, tendría que pensar en dar un paso al costado. Si el equipo no me va a responder tendría que decir que la salida estaría cerca. Sigo creyendo en ellos, pero sería irrisorio pensar que vamos a pelear el campeonato. Ahora hay terminar en posición que nos dé clasificación a torneos internacionales".

Además, sobre el desarrollo del partido ante la U, el DT argentino no escondió su molestia por el penal que le cobraron a Universidad de Chile sobre el final del primer tiempo por una inexistente falta sobre Francisco Arancibia y que Matías Rodríguez terminó convirtiendo para marcar el 3 a 1 en favor de los dirigidos por Frank Kudelka: "el penal fue el desencadenante del cambio del partido. El partido se había emparejado y con un 2 a 1 en el primer tiempo podría haber sido otro en el partido. Mis jugadores se metieron mucho en las discusiones con el árbitro, estuvimos peleando mucho por la determinación. Si estaba tan seguro del cobro, no sé qué tanto había que esperar y preguntar".

Sin embargo, las críticas de Palermo no fueron sólo dirigidas al árbitro del encuentro, César Deischler, sino que también cuestionó el armado del plantel y la llegada de Luis Pavez como único refuerzo, ya que él no solicitó su incorporación: "tenemos un plantel muy reducido y acortado. Nos enfocamos en que no va a venir ningún jugador más, que somos los que somos, y concentrarnos en dejar a Unión Española en un torneo internacional. No tengo nada contra Luis, pero no era un jugador que había pedido, no era de las características que buscábamos para reforzar el plantel".

"Me sorprendió (la llegada de Pavez), porque en lo conversado con (Jorge) Segovia y (Santiago) Perdiguero (dirigentes de Unión Española), las características que buscábamos eran las de un volante ofensivo, ya sea Thomas Rodríguez o Luis Jiménez. Parece que la gestión de Calera con Rodríguez y la de Palestino con Jiménez fue mejor. No tengo nada contra Pavez, pero en su lugar tenemos jugadores, buscábamos otra cosa. Quizá llegó para mostrar que Unión se reforzaba, por eso trajeron un nombre".