Los dejó tirados: Andrés Iniesta hizo una obra de arte para marcar su primer gol en Japón

Andrés Iniesta se sigue luciendo en el fútbol japonés y este sábado marcó su primer gol por el Vissel Kobe. Luego de dejar Barcelona tras el final de la temporada 2017/18, el Fantasmita se fue a probar suerte a Japón y está demostrando con creces que su talento está intacto, anotando un gol que fue una verdadera obra de arte.

Cuando se jugaban 15 minutos del partido ante el Júbilo Iwata y el marcador indicaba igualdad sin goles, el ex catalán recibió un pase de Lukas Podolski, dejó en el piso a un defensor y luego se sacó el arquero para definir casi sin ángulo. Una joya que fue aplaudida por todo su equipo.

Luego, en el segundo tiempo, a los 56, Kyogo Furuhashi marcó el 2 a 0, mientras que Kengo Kawamata anotó, a seis del final, el descuento que ilusionó al Iwata con una igualdad o una victoria, pero que finalmente no les alcanzó.

Con esta victoria, el equipo de Andrés Iniesta suma 32 unidades en 21 partidos y se ubica cuarto, a 16 puntos de alcanzar al líder de la liga de Japón, Hiroshima.

あの瞬間をもう一度!

ポドルスキ選手のパスをイニエスタ選手がJリーグ初ゴール!

From the assist of Lukas #Podolski, Andres #Iniesta got J League first goal!

Andrés Iniesta anotó primer gol en J League!#vissel #神戸vs磐田 #WeAreKobe #一致団結 #Jリーグを変えろ#Jリーグ 中継は #DAZN pic.twitter.com/9MhgZMtsSl

