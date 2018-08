Kudelka le avisa a Angelo Henríquez: "Hay que seguir exigiéndole todo lo bueno que hizo"

Las últimas semanas andaba con semblante de preocupación y un tanto afectado por las rápidas salidas de Mauricio Pinilla y Ángelo Araos. Más encima, había perdido dos partidos consecutivos por el Campeonato Nacional, ante Antofagasta y Audax Italiano. Pero, Frank Darío Kudelka esbozó una sonrisa tras vencer por goleada a Unión Española y, de paso, borrar momentáneamente las críticas.

En la conferencia de prensa tras el encuentro, el argentino apeló a la mesura y aplaudió el regreso goleador de Angelo Henríquez en la U: "Hay que segur exigiéndole todo lo bueno que hizo, que no se conforme. A veces hay que pasar momentos malos para que vengan los buenos. Hay que tener valentía en la toma de decisiones. A veces pasan cosas feas para que ocurran otras lindas. A todos nos gusta ganar. La presión hay que administrarla, un paso en falso puede ser después otro firme".

Consultado por el nivel exhibido por los azules ante Unión Española, Kudelka dijo que "la defensa y el equipo en general fueron sólidos. Me gustará ver mejor al equipo, necesitamos mejorar y un resultado no tapa los problemas, pero está más cerca es la recuperación. El equipo tuvo momentos de cómo me gusta que juegue, es un buen paso para adelante en el torneo".

Johnny feliz

Otro de los que habló brevemente fue el capitán de la U, Johnny Herrera. El arquero felicitó los refuerzos que se unieron este semana a la tienda laica y se ilusiona con lo que viene: "Gonzalo (Espinoza) nos aporta ese ímpetu que se necesitaba y Angelo es un goleador innato. Feliz con los puntos que nos ilusionan de nuevo y vamos a tener una semana tranquila, que es lo mejor", puntualizó.

Semana más tranquila se espera en el CDA tras muchos días del terror.