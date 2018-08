Lo trajeron para hacer goles y cumplió: el retorno soñado de Angelo Henríquez en la U

Le dijeron que lloraba cuando terminaban los entrenamientos de su ex equipo, el Atlas. El aludido descartó las palabras del presidente de los mexicanos, pero esas palabras llevaban a tener un sentimiento de que, a lo mejor, Angelo Henríquez, pensando que estaba con los juveniles de su ahora ex equipo, no era el refuerzo adecuado para reemplazar a Mauricio Pinilla.

Sin embargo, en el duelo ante Unión Española, disputado este sábado en Santa Laura, partió de titular y sólo le bastaron ocho minutos para dejar muy claro que su retorno valía la pena: con un remate que dio en el vertical izquierdo mostró sus credenciales.

Y las pocas dudas que aún circulaban se disiparon al minuto 19, luego que se anticipara a Diego Sánchez para conectar un centro de Yeferson Soteldo Era el primero y se celebró con todo. Pero faltaba más: nueve minutos después, a los 28', vino una joya. Jugada de Lorenzetti y Henríquez le pegó de primera con una zurda exquisita. La pelota en las mallas y nuevamente el festejo de Gohan y de todos los azules, que se sacudían poco a poco de la crisis.

En el segundo tiempo siguió con su gran nivel e inició la jugada para el cuarto gol, cediendo de taco para que Soteldo le entregue el balón a un Arancibia que marcó el cuarto en Santa Laura.

Pero Angelo Henríquez no sólo se mostró muy participativo y generó varias ocasiones de gol, sino que también mostró un gran entendimiento con Soteldo, por lo que su inclusión desde un inicio por parte de Kudelka fue todo un acierto. A los 77, se terminó su redebut y salió reemplazado por Isaac Díaz para los aplausos de pie de los hinchas que llegaron a Independencia.

Un regreso soñado para Gohan, que busca retomar su nivel.

"Estoy muy contento con la victoria, el equipo no venia de una situación muy buena y esto nos viene muy bien. La U está para más para estar más arriba en la tabla y tenemos que seguir ganando partidos. Espero que le vaya bien a la U y más adelante llegarán los temas personales. La motivación que tengo es hacer goles, ganar partidos y estar en la órbita de la selección. Teniendo un buen rendimiento creo que sí (puedo volver a la selección), pero eso lo tiene que ver el entrenador", dijo después de su gran partido.