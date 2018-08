Mago para rato: Valdivia cumplió con la cláusula para renovar automáticamente con Colo Colo hasta 2019

90 minutos que significan la renovación de mi contrato con @colocolooficial hasta 2019..!! Gracias familia , compañeros , amigos , hinchas, por todo el apoyo y confianza recibido hasta hoy.!! y obvio q esto no para , todavía hay mas alegrías por vivir.🙏🏻

