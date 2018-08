Guardiola le "paró los carros" a chistoso defensor fanático de las redes sociales

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, sorprendió a todos en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Arsenal (2-0) en el debut de la Premier League con unas palabras especiales para el defensa Benjamin Mendy.

Esto porque, según Guardiola, el lateral campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 se preocupa mucho de hacer show y alarde en las redes sociales, con cualquier tema que sea o no relacionado al fútbol.

“A veces dan ganas de matarlo y espero poder convencerlo de que olvide un poco las redes sociales para que pueda mejorar algunas cosas sobre el campo de juego”, dijo Guardiola a la prensa, según menciona el Twitter oficial del City, aunque en un tono medio en broma.

Pero Mendy respondió en su estilo. Ya que utilizó ese tuit y puso "oops" junto con emoticon que da a conocer como el llamado de atención. Y luego replicó "lo voy a hacer, prometo".

El ambiente en el campeón de la Premier League es el mejor en este momento.

PEP: @benmendy23 is Mendy. Sometimes we want to kill him and sometimes you think wow what a player we have. He gives us energy. Mendy has a lot of things to improve and hopefully we can convince him to forget a little bit the social media and improve a few things.

— Manchester City (@ManCity) August 12, 2018