Luis Jiménez se confiesa en su regreso a Chile: "No me arrepiento de las decisiones que tomé"

Luego de 16 años jugando en el extranjero, el volante Luis Jiménez vuelve al fútbol chileno para defender los colores de Palestino, el equipo que lo vio nacer en el profesionalismo.

Jiménez regresa tras su paso por Qatar para reforzar al cuadro de colonia, luego de grandes temporadas en Italia, especialmente en Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter de Milán y Parma, además de un semestre en el West Ham United, jugó varias campañas en el Medio Oriente.

"El balance es positivo, si no hubiera sido por un problema con la Ternana estaría jugando en Italia, pero pese a eso no me arrepiento de las decisiones que tomé, donde fui siempre jugué", dijo Jiménez durante su presentación.

Sobre su largo paso por el extranjero, el Mago indicó que "creo que fui perseverante y profesional, tenía un objetivo en mente y que era no volver luego a Chile, hay muchos ejemplos de jugadores que estuvieron poco tiempo afuera y volvieron rápido, creo que lo hice, pero estar mucho tiempo fuera no es fácil".

Pese a ello, Jiménez indicó sobre este regreso al país que "siempre quise jugar en Chile, era algo que quería hacer y no podía no hacerlo, creo que este era el momento. Se dio todo muy rápido, cancelé mi contrato en Qatar y no le dije a nadie que estaba libre. Tenía muchas ganas de poder jugar en el torneo local, hablé con Palestino, que es el equipo que más me representa, y fue una decisión de una semana. Seguramente dejé opciones mejores en lo económico, pero no es todo eso, hay otras cosas y fue una decisión de sentimientos".

Y del plantel que dirige Sebastián Méndez, expresó que "se ve que es un gran grupo. Es un grupo humano fantástico, tuve pocos días de trabajo, he entrenado dos días, después se pueden mejorar muchas cosas".

Finalmente, consultado por los entrenadores que lo marcaron durante su paso por el extranjero, dijo que "sobre los tres entrenadores que más me gustan, por suerte tuve muy buenos, puedo decir algunos, pero no ese orden. Quique Sánchez Flores me gusta mucho, manejaba bien el grupo; (José) Mourinho también, por todo, el manejo, el marketing, como planteaba los partidos; el otro fue (Cesare) Prandelli que me hizo debutar en Italia, hasta el día de hoy tengo contacto con él".

VUELVE EL MAGO#AgendaFOXSportsCL El informe de Rodrigo Vilches en la presentación de Luis Jiménez como nuevo jugador de Palestino pic.twitter.com/Dn4wlB89Ra — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) August 13, 2018