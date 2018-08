Marcelo Espina reveló la clave para convencer a Claudio Baeza de seguir en Colo Colo

Días intensos son los que ha vivido Marcelo Espina en su regreso a Colo Colo. El gerente deportivo de Blanco y Negro ha tenido muy poco descanso. Es más, la agenda ha sido apretada y con muchas reuniones de por medio.

Justamente, la semana que pasó fue una de las más complejas y tuvo una gran prueba de fuego: la continuidad de Claudio Baeza. Es que a las oficinas de Colo Colo llegó una oferta de cuatro millones de dólares por el volante desde el Al-Ahli, que es dirigido por Pablo Guede. El jugador estaba al tanto del ofrecimiento y dispuesto a partir, sin embargo, en ByN rechazaron la propuesta y el Serrucho se quedó en el Cacique.

Y fue el propio Calamar, en conversación con El Gráfico Chile, quien entregó detalles de la negociación, donde reveló que los compañeros fueron clave para que Baeza siguiera enfocado en Colo Colo.

"Lo resolvimos muy bien, entre todos colaboramos para que la situación no nos traiga ningún tipo de complicaciones. La demostración de Claudio Baeza en el partido contra el Corinthians fue espléndida y eso a nosotros nos dio mucha tranquilidad. Y me sirvió a mí como inicio, sumé mucho aprendizaje, porque de esto se me va a venir bastante", indicó Espina.

"Colaboraron mucho también los jugadores luego de que la oferta no se cristalizó. Yo hablé con él antes y después de esta posibilidad, y salió bien. Quizá el más afectado de todos terminó siendo él, porque no se generó la venta, pero si Claudio sigue jugando como juega, a la brevedad va a tener otra", añadió.

El Calamar ha tenido una semana movida en Colo Colo / Sylvio García

Por ahora, Baeza seguirá siendo jugador de Colo Colo, donde tiene contrato hasta el 2022, aunque en la dirigencia saben que lo más probable es que a fin de año el volante emigre.

Dineros frescos para ByN

Pese a que a las arcas de la concesionaria no ingresaron los cuatro millones de dólares por Baeza, sí llegarán dineros frescos, pero por otras ventas: las de Arturo Vidal al Barcelona y de Paulo Díaz al Al-Ahli.

El Rey Arturo fue transferido desde el Bayern Munich a los blaugranas por cerca de 20 millones de euros y al Cacique llegarán poco más de 550 mil dólares, por los derechos de formación del volante. "Vamos a recibir un porcentaje en relación a los años de actividad en el club. Es algo que está reglamentado", sostuvo Espina.

A su vez, por el zaguero, al que finalmente se llevó Guede a Arabia Saudita, ByN también recibirá una importante cifra. "Con Paulo Díaz también nos corresponde un millón de dólares, por una oferta superior a la cantidad estipulada", indicó el gerente deportivo.