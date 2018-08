Sin margen de error: Colo Colo se jugará el año en 10 días

Colo Colo comenzará este domingo una seguidilla de tres partidos que pueden resultar definitorios para su 2018, entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores de América. El Cacique no tiene margen para lograr sus ambiciosos objetivos.

Todo comienza el domingo, cuando los albos visiten a Deportes Iquique desde las 12:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Una parada muy dura para los de Héctor Tapia que no pueden tropezar si no quieren alejarse del liderato.

El antecedente no es nada alentador, porque los blancos no han podido con los iquiqueños jugando como visita desde 2014, cuando vencieron por 5-2 en el Tierra de Campeones. Desde entonces solo malos resultados: 2-3 (Clausura 2015, en Copiapó), 0-0 (Clausura 2016, en Iquique), 2-3 (Clausura 2017, en Iquique) y 1-1 (Transición 2017, en Iquique). Es más, el campeón del fútbol chileno no le gana a Iquique desde el Apertura 2015 (1-0 en el Monumental, gol de Humberto Suazo).

Seis días después vendrá el partido más esperado del año: el Superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental (sábado 25, 12:00 horas). Sabido es que el cuadro colocolino no pierde ante la U en casa desde 2001 y en general no cae ante los azules desde 2013, por lo que es imperativo mantener esa racha y no sufrir un dolorosa derrota que los puede marcar por el resto del semestre.

Esto último, sobretodo pensando en cuatro días después. Porque el miércoles 29, Colo Colo jugará uno de los partidos más importantes de su reciente historia, cuando enfrente a Corinthians por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores (21:45 horas, Arena Corinthians de Sao Paulo). En la ida fue victoria por 1-0 y deberá defenderla con uñas y dientes buscando el paso a cuartos por primera vez en 21 años.

En 10 días, Colo Colo se juega todo el 2018. No es poco.