Griezmann está feliz con el nuevo título de Atlético de Madrid: "Me quedé y no me equivoqué"

Antoine Griezmann era una de las grandes vedettes del mercado de fichajes y más aún tras el gran Mundial que realizó con Francia en Rusia 2018, donde fue campeón. Por lo mismo, Barcelona mostró un gran interés y realizó una millonaria oferta para quedarse con su carta. Sin embargo, el galo, en una aplaudida decisión considerando los mercantiles tiempos del fútbol, decidió renovar su contrato con los Colchoneros.

Por lo mismo, luego de ganar la Supercopa de Europa tras vencer por 4 a 2 a Real Madrid en Estonia, Griezmann no ocultó su felicidad y aseguró que "me quedé porque había un buen proyecto, tengo confianza en este club y en Simeone. Hoy vi que no me equivoqué. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo".

"Hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, los que entraron hicieron la diferencia, y hay que seguir así, somos un gran grupo", dijo el galo, quien, sobre jugar su segundo partido tras el receso post Mundial, agregó que se sintió "un poco ahogado".