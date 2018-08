"Se las dan de ejemplo y no lo son": Los duros reclamos de San Lorenzo por los incidentes vividos en Temuco

Deportes Temuco ganó los dos partidos de la llave de segunda fase ante San Lorenzo, pero quedó fuera por el fallo de la Conmebol que le dio una victoria San Lorenzo por 3 a 0 en la ida, duelo que en cancha venció el Pije por 2 a 1, por la mala inscripción del jugador Jonathan Requena.

Por lo mismo, el ambiente estaba caldeado en la región de la Araucanía y así lo sintieron los del Ciclón. Apenas llegaron a la ciudad, el equipo sufrió el apedreamiento del bus que los acarreaba al hotel. La situación no mejoró durante el partido y así lo manifestó el arquero y figura de los trasandinos, Nicolás Navarro, quien acusó de haber recibido monedas durante todo el encuentro de vuelta, el que ganó Temuco por 2 a 0.

Pero el momento más tenso se vivió una vez que terminó el partido. Una vez que se consumó la eliminación, los proyectiles comenzaron a caer sobre la banca de San Lorenzo e, incluso, el preparador físico del club trasandino, Gonzalo Borean, terminó con un corte bajo el ojo por los objetos que cayeron a la cancha.

INCIDENTES EN EL FINAL#SudamericanaxFOX | San Lorenzo avanzó a la próxima ronda de la Copa y los hinchas de Deportes Temuco le arrojaron objetos al cuerpo técnico del Ciclón y los jugadores del banco de suplentes. pic.twitter.com/ps2UGuI7lb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 16, 2018

"Me tiraron monedas durante todo el partido, fue un error de ellos y la agarraron con San Lorenzo. No teníamos dónde entrenar, nos apedrearon el bus, nos querían cortar el hotel que teníamos reservado, ahora nos cortaron el agua después del partido. Me daría más vergüenza eso, después podemos hablar de fútbol pero habría que darle mucho más hincapié al comportamiento de la gente de Temuco", dijo el guardameta y capitán del Ciclón en la conferencia de prensa post partido.

"Nosotros sabemos que en Argentina tenemos que mejorar un montón de cosas, pero ustedes se tiran siempre contra Argentina y acá pasan estas cosas. Hablan que debería dar vergüenza cómo jugamos, pero vergüenza es otra cosa, vergüenza da esto (incidentes). Nosotros admitimos que no jugamos bien, así que espero que mañana puedan hablar de lo que pasó acá", agregó.

Además, una vez que terminó el encuentro, Navarro tampoco se guardó nada y dijo que "es lamentable lo que está pasando, nosotros no tuvimos nada que ver con el fallo. Me cagaron a piedrazos durante todo el partido, nosotros no tuvimos nada que ver para que pase eso, que salimos todos custodiados. A veces se meten todos con Argentina, se las dan de ejemplo y no son ningún ejemplo. No había policías atrás del arco y es insólito lo que está pasando".

Para finalizar, el arquero también tuvo una autocrítica y dijo que "no jugamos bien, pasamos por la ayuda del fallo, no hicimos un partido bueno y no estamos contentos por la manera en que pasamos".