¿Soteldo es feliz en la U? El venezolano lucha por "dejar un buen recuerdo" antes de partir del club

Una imagen vale más que mil palabras y eso lo tiene claro el futbolista venezolano de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo. Luego de una gran jugada por la izquierda, el puntero centró el balón a Angelo Henríquez y así se concretó el primer tanto de la goleada 4 a 1 sobre Unión Española del fin de semana. Pese a la felicidad de la contribución en el gol, el ex Huachipato se quedó parado y con un dedo en la boca, esbozaba un gesto para silenciar las críticas en contra de la U.

"Nunca le falte el respeto a la gente de la U. No inventen estupideces! Buscan polémica donde no la hay (sic)", escribió Soteldo en redes sociales, descartando que el gesto de silencio, o respeto, haya sido contra los fanáticos azules presentes en el estadio Santa Laura el pasado sábado.

A pesar de ese hecho aislado, en el entorno del futbolista de 21 años, a través de su representante Sebastián Cano, dicen que él está feliz jugando en la U, sobre todo después del buen compromiso realizado por el volante ante los hispanos; y que espera terminar de la mejor manera el ciclo con los azules, para poder ser recordado con cariño por la fanaticada azul.

¿Yeferson Soteldo es feliz en la U?

Sí claro. Le tocó un club espectacular, con unas exigencias muy altas porque quizás es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y todo este tiempo que ha estado en la U ha sido un tiempo de aprendizaje para él. Él está enfocado en poder dar el máximo, pero a veces las cosas bien y otras no tan bien; pero el proceso de él ha sido positivo. Está feliz con todo, ahora hay un tema grupal que igual afecta y que no era el esperado, pero están tratando de estar a la altura de las circunstancias y de las hinchadas.

Que bueno que toca el tema de la hinchada porque el fin de semana Yeferson celebró un gol haciendo callar a las gradas ¿Por qué se da eso?

Los jugadores jóvenes, dentro de las emociones, tienen que canalizarlas. Estoy seguro que Yeferson respeta y tiene una gran apreciación de una de las mejores hinchadas de América y por eso no creo que el hecho haya sido contra ellos, pero seguro que no fue así. Los jugadores y los hinchas se llenan de una adrenalina cuando no encuentran el camino que trabajaste durante la semana y que te causa impotencia el fin de semana. Es una tontería pero al final, me doy cuenta de que lo que más importa a él y el fútbol chileno, es que tenga el nivel que tuvo el fin de semana, es lo que enriquece a las partes y siempre buscó esto, de estar en la U con el préstamo por un año.

Soteldo celebró mesuradamente los goles de la U / Photosport

Kudelka ha dicho que ha tratado de enseñarle lo más posible ¿Él ha estado conforme con ese proceso del nuevo DT?

No solamente está contento sino que también está agradecido con la vida por la oportunidad de encontrarse con la U. Todo en la vida es imperfecto, y sobre las imperfecciones los seres humanos cometen algunos errores, peor uno aprende y se sigue adelante, pero te puedo decir que Yeferson está feliz y agradecido.

¿Cuál es el futuro de cara al 2019?

No, el no está pensando en el 2019 y yo estoy seguro que por su cabeza está pasando lo del partido del fin de semana Si creo que en lo personal él quiere repetir, jornada tras jornada, partidos como el del fin de semana pasado porque esos son los caminos con que Yeferson le devolverá a los hinchas la confianza que depositaron en él y en el 2019 se hablará de esos términos cuando culmine el año. Yo quisiera que el tiempo se detuviera para que la gente de la U viera el tremendo potencial que tiene Yeferson y que tenga el tiempo necesario para ser recordado con mucho cariño mientras estuvo en la institución.

¿Se abre la posibilidad de que se pueda quedar en la U el próximo año?

Estamos pensando en el fin de semana, en cómo ayudar a su club con su personalidad, con su fútbol, con su desparpajo y con su inteligencia. Él piensa sólo en eso, ahora viene una fecha FIFA y no me ha mencionado eso pero él quiere tener varios partidos como el del pasado fin de semana, y que el equipo alcance un nivel óptimo, porque es un deporte grupal y conviene lo que le conviene a la U, no vemos el bien de él por sobre la institución porque así lo hemos guiado de una forma que él entienda, que el aporte es siempre institucional y que cuando él pueda sobresalir, él saldrá beneficiado y estará feliz.

¿Ofertas por el jugador?

Nosotros estamos única y exclusivamente pensando en la U. de Chile y eso nos obliga a estar con ellos. Como hombres de palabra debemos devolverle el cariño a la institución y defender la camiseta de la U.