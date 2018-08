El Huaso Álvarez gana bonos para jugar sus primeros minutos del año en San Carlos de Apoquindo

La era Beñat San José en Universidad Católica ha sido sinónimo de escasa continuidad para el histórico Cristián Álvarez. Con el vasco en el banco, el Huaso sólo ha visto acción en 3 de los 19 encuentros que han disputado los cruzados en el Campeonato Nacional 2018 y en todo lo que va de año no registra partidos en San Carlos de Apoquindo.

Pero en el marco de la fecha 20 del Torneo, en el duelo ante Curicó Unido en Las Condes, el veterano defensa podría jugar sus primeros minutos del año en la casa cruzada. El cuerpo técnico estudiantil baraja opciones para suplir la baja por lesión del argentino Germán Voboril y Álvarez gana bonos para meterse en el once titular de la UC.

Tal como sucedió después del minuto 65' en el encuentro ante Unión La Calera en Sausalito, el zaguero de 38 años ingresaría para jugar como lateral derecho, lo que implicaría que Raimundo Rebolledo pase a la banda izquierda de la defensa. Bajo esa misma fórmula entra en la puja Stefano Magnasco, pero el Huaso corre con ventaja.

"Me gustó la presentación que tuvo el sábado pasado en la segunda parte (ante Unión La Calera) y claro que puede ser una opción para iniciar (ante Curicó Unido)", afirmó Beñat San José sobre la posibilidad de ver a Álvarez desde el pitazo inicial ante los torteros.

Más allá de aquello, el DT cruzado destacó la actitud del medallista de Bronce en Sydney 2000 durante su mandato en la UC. "Es de los capitanes que más siente la camiseta de los jugadores que he dirigido. Para mí como técnico eso es un plus y cuando ha jugado lo ha hecho bien", sostuvo.

"Es un jugador competitivo por naturaleza, sabe muy bien lo que es jugar con presión y si no ha jugado tanto es porque hemos creído conveniente que otros están en mejor forma, no porque él no esté bien. Él mismo ha admitido su situación y siempre ha entrenado de la mejor manera", agregó.