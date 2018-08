Leo Valencia anotó un agónico golazo para que Botafogo clasifique en Copa Sudamericana

Un derechazo cruzado al minuto 89' y el chileno que vistió de héroe. Eso fue lo que ocurrió en el triunfo de Botafogo ante Nacional de Paraguay por 2 a 0, por la Copa Sudamericana. Leo Valencia con su anotación, le otorgó una agónica clasificación a su equipo a los octavos de final del certamen continental, cuyo duelo de ida, había sido una derrota por dos a uno en Asunción.

El chileno fue uno de los jugadores más destacados del elenco albinegro, que le costó derrotar a los guaraníes, que vendieron cara su derrota. La apertura de la cuenta la hizo Rodrigo Lindoso a los 38' del primer tiempo. De ahí en más, el Fogao combino buenas y malas, pero no claudicó en su afán de avanzar de ronda.

Dice el viejo adagio que tanto va el cántaro al agua, que termina rompiéndose. Valencia, con la 10 en la espalda, pidió la pelota con autoridad y disparó un tiro lleno de gloria: gol del Botafogo y estadio Nilton Santos prácticamente se vino abajo. Clasificación definida y un duro escollo resuelto.

Celebró sacándose la camiseta, le pusieron amarilla, pero ni eso importó. El chileno tuvo su noche mágica y manda un potente mensaje a Reinaldo Rueda, para que lo considere en la selección como un nombre que puede ser algo más que una alternativa.

🔥 O GOL DA CLASSIFICAÇÃO!

Leo Valencia, o 10 do @Botafogo, meteu um chutaaaaaaaaaaço e mandou pro gol do Nacional!

Se liga aí no #ÂnguloFOX do gol da redenção do camisa 10 alvinegro!#SulamericanaFOXSports #QueremosOBi pic.twitter.com/VecDdaafS6

