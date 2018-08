Paulo Díaz fue recibido como superestrella mundial en Arabia Saudita

Paulo Díaz tuvo una presentación a lo superestrella mundial en Arabia Saudita, luego de llegar a Medio Oriente para sumarse al club Al Ahli, su nueva escuadra por las próximas tres campañas.

El defensa chileno dejó San Lorenzo de Argentina y este jueves llegó a Arabia, donde fue recibido a lo grande en el aeropuerto, tras lo cual se trasladó al Estadio King Abdullah Sports City de Jeddah para tener su primer contacto con los hinchas, cuando su equipo jugaba un duelo amistoso.

Los árabes, elenco que dirige Pablo Guede -quien dirigió a Díaz en Palestino y San Lorenzo-, pagaron US$ 7 millones por el pase del zaguero que puede ocupar todas las posiciones de la última línea.

Díaz firmó su vínculo con su nuevo club y luego fue presentado en el estadio. Allí, también conoció a sus nuevos compañeros y tuvo un grato reencuentro con Guede, a quien abrazó con mucho cariño.

Chilean star Paulo Diaz is welcomed by Al-Ahli fans during the friendly match with Jeddah. #AHLIFC pic.twitter.com/k1UJ6NjwJf

— الاهلي | ALAHLI (@ALAHLl) August 16, 2018