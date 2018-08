Presidente de San Lorenzo disparó contra Marcelo Salas: "Debería colaborar a calmar un poco las aguas"

Criticando los hechos de violencia en Temuco, tras perder ante el Indio Pije y clasificar por secretaría a octavos de final de la Copa Sudamericana, arribó el plantel de San Lorenzo de Almagro a Argentina, argumentando que todo lo sucedido este miércoles en La Araucanía, "fue una locura".

El presidente de la institución de Boedo, Matías Lammens, precisó que "lo que vivimos ayer fue una locura, por el marco en el que se dio, porque el fútbol no deja de ser un juego y por supuesto, esa violencia desmedida que no es folclore, es violencia, en un marco de interpretaciones nacionalistas que nada tiene que ver con el fútbol. Nadie puede creer que cuando se enfrentan dos equipos, se enfrentan dos países que tienen muchísimo más en común y en las cuales identificarse y reconocerse".

Las declaraciones fueron efectuadas en el aeropuerto de Ezeiza, ante el asedio de los medios de comunicación argentinos, quienes no desaprovecharon la oportunidad de consultar sobre Marcelo Salas, quien tildó de "ratón" y que "le daría vergüenza clasificar así", al equipo del Cuervo.

"No quiero polemizar con Salas. Solo seré muy autocrítico, Temuco fue superior a nosotros y nos tocó pasar por un error que cometieron e incumplieron el reglamento y nos dio una posibilidad en lo deportivo. Todo lo demás, no tiene ninguna justificación, escapa a cualquier tipo de análisis. No lo ponemos como excusa, fuimos superados en lo futbolístico (…). En nombres de tanta trascendencia como el caso de Salas, debería colaborar a calmar un poco las aguas e intentar con otro mensaje", argumentó Lammens.

Incluso se dio el tiempo de reflexionar y afirmar categóricamente que el fútbol sudamericano "retrocedió varios pasos", debido a los hechos de violencia. Asimismo, adelantó que elaborarán un informe a la Conmebol detallando lo sucedido, aunque sin pedir sanciones.