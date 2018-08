Pinares confía en los suplentes de Colo Colo: "No sé cómo demostrar de otra manera que somos el mejor plantel"

El volante de Colo Colo, César Pinares, se ilusiona con la opción de ser titular ante Deportes Iquique en Calama (domingo, 12:00 horas, estadio Zorros del Desierto), ya que el entrenador Héctor Tapia tiene pensado reservar varias piezas en este partido.

“Colo Colo tiene muy buenos jugadores. Un muy buen plantel. Nos estamos metiendo en la parte alta y estamos en la Copa Libertadores. No sé cómo demostrar de otra manera que somos el mejor plantel. Quizás le están metiendo mucha presión a los jugadores que podrían ser alternativa. Están rayando mucho la cancha entre los que son y los que no son", dijo Pinares en conferencia de prensa.

Además, el ex Unión Española se siente listo para esta posibilidad, señalando que "me vengo preparando de hace tiempo, con harta confianza. Si me toca estar, trataré de hacerlo de la mejor manera".

De reemplazar a Jorge Valdivia, Pinares dice que "no es un peso encima, si me toca estar trataré de dar mi granito de arena. Hay que meterle presión al técnico para que sepa que estamos con las ganas y poder estar en el equipo".

Igual, el mediocampista hizo una autocrítica sobre sus primeros meses en el Cacique: "En un principio me afectaron mucho las lesiones, no es excusa. Pero sí me afectaron. Volvía 10 días y me perdía 15 y eso le afectaba el rendimiento. Ahora he podido aportar al equipo y me ha llevado a agarrar confianza y meterle presión al técnico".

"Contra Temuco jugué desde la partida y creo que hice un buen partido. Siempre trato de ir subiendo mi nivel. No sé si estoy en deuda, pero tengo que seguir subiendo mi nivel y poder agarrar el ritmo que tenía", agregó.

Finalmente, de su posible continuidad en los albos, Pinares aseguró que "por ahora no he tocado el tema de la renovación. Quiero retomar mi nivel y después se hablará. Donde saqué mi mejor rendimiento fue de mitad de cancha hacia arriba, pero en el fútbol de hoy también hay que trabajar desde lo defensivo, eso sí todos saben dónde rindo más".