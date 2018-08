Marcelo Bielsa no para y hace historia con su Leeds tras nueva victoria

Marcelo Bielsa sigue en llamas en en el Leeds United. Este sábado aumentó su racha triunfal en la Championship inglesa donde es líder con puntaje ideal con una sólida victoria en Elland Road.

El equipo del Loco derrotó por 2-0 al Rotherham, con goles de Luke Ayling (49') y de Kemar Roofe (71'), mostrando un buen juego y ratificando su gran arranque de campaña que lo tiene como puntero tras tres fechas.

Pero no sólo eso, ya había ganado también en su estreno en la Copa de la Liga a mitad de semana, por lo que sumó cuatro victorias en línea. El Leeds luego confirmó que es un hecho histórico para el club, ya que Bielsa es el primer DT que gana sus primeros cuatro compromisos como entrenador.

El próximo rival será el Swansea City, cuadro recién descendido desde la Premier League, lo que será una prueba en serio para los de Bielsa.

👏 | Today’s 2-0 win means Marcelo Bielsa becomes the first ever #LUFC head coach to win their opening four games in charge pic.twitter.com/qVUU5MbSKt

