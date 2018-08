David Pizarro palpita su último Superclásico: "Alguna vez se nos tiene que dar"

Tras el angustiante triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins por 1-0, el camarín azul ya comenzó a mirar al estadio Monumental, escenario donde se disputará el Superclásico ante Colo Colo la próxima semana por la 21ª fecha.

En esa línea, David Pizarro no ocultó su emoción por disputar el último derbi de su carrera. "Me emociona porque va a ser una de las últimas semanas de previa de Superclásico que viviré. Quisiera tener cuatro años menos para poder ir al Monumental, pero es lo que hay, desde siempre acompañando a mis compañeros porque alguna vez se nos tiene que dar”, señaló el Fantasista.

"Colo Colo es avezado, experto, sabe manejar los tiempos en casa, pero ojo la presión no es de nosotros, ningún plantel de Colo Colo querrá perder el invicto de 17 años en el Monumental", lanzó el porteño.

En tanto, el autor del gol de la victoria, Yeferson Soteldo aseguró que el Superclásico "esperamos ganarlo. Queremos seguir arriba peleando el campeonato y por eso queremos ir a ganarlo al Monumental”.

Sobre el triunfo ante O’Higgins, el venezolano comentó que "no veníamos jugando bien, pero a los equipos hay que jugarles con tranquilidad”, agregando que "el gol fue un desahogo porque no se me venía dando, estaba en deuda con la hinchada y con mis compañeros".