Frank Darío Kudelka, en modo Superclásico: "No me pondré la mochila de los años sin ganar"

La victoria de la U a O'Higgins ya es pasado y rápidamente Frank Kudelka se metió en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, que se jugará este sábado al mediodía. Por lo mismo, el DT argentino debió responder ante las dudas para ese partido y las lecciones que sacó del triunfo ante los rancagüinos para aplicarlas con el Cacique.

Eso sí, el trasandino reconoce que aún está en el trabajo de tener su formación tipo. "El equipo ideal lo tenemos que ir construyendo en base a nuestras pretensiones. Estamos en esa búsqueda y, más allá de los resultados positivos, seguimos intentando y esperando porque tenemos jugadores ausentes", aseguró Kudelka.

"Hoy vi al equipo ordenado, aunque muy trabado al atacar por el rival que metió mucha gente en su campo. Eso hacía difícil el camino. Hubo pocas ocasiones, pero el resultado se valora por sí mismo, más allá de las formas, que hubieran sido distintas. Los jugadores tuvieron paciencia", añadió.

De todas maneras, lo hecho en el Nacional, a juicio del técnico, no sirve de parámetro para pensar en los albos. "Cada partido no es igual, no se pueden comparar. Este rival hoy vino a buscar un punto, eso no lo cuestiono, pero sé que Colo Colo no se defenderá con los once jugadores. No puedo hacer la comparación", detalló.

Con dos victorias consecutivas, la U tratará de seguir con el momento positivo. "Anímicamente llegamos bien, con dos triunfos que nos sirven para seguir con opciones de subir más en la tabla. Seguimos dando continuidad al mismo equipo que no lo podíamos hacer y ellos se siguen conociendo", explicó el entrenador.

¿Y cómo vivirá su primer superclásico, considerando el adverso contexto de años sin celebrar en Macul? "Es la gran oportunidad de romper eso. Hace 15 días que se habla del superclásico, me preguntan ahora del partido con O'Higgins y del clásico. Es entendible. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? Tengo una gran oportunidad de dirigir el superclásico del fútbol chileno, me prepararé, pero lo disfrutaré", dijo.

"No me pondré la mochila de los años sin ganar, porque si la cargo me llenaré de dudas y malas energías. Lo transmitiré como un desafío para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que ser inteligentes", añadió el entrenador.