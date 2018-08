Marcos Bolados rompe su silencio en la UC: "Cuando uno no juega se aburre, pero hay que ser fuerte de mente"

"Es complicado cuando se pasa de un equipo grande a otro grande. Trataré de revertir la crítica jugando a la pelota y demostrando lo que soy", expresaba Marcos Bolados el 15 de enero pasado, en su presentación como refuerzo de Universidad Católica, al manifestar su sentir por pasar de un club del tamaño de Colo Colo a otro de igual magnitud como la UC.

El antofagastino sabía que no sería fácil insertarse en la Franja al proceder de Pedrero, pero mostraba confianza en poder revertir las posibles aprehensiones a punta del buen fútbol que mostró en los Pumas -con Beñat San José como DT- y que lo llevó a ser comprado por el Cacique. Sin embargo, en su periplo por Las Condes no ha alcanzado la anhelada consolidación.

Poco amigo de los micrófonos, Bolados rompe su silencio con El Gráfico Chile para contar cómo vive sus días en la UC, club en el que estará a préstamo hasta fin de año.

Marcos Bolados con sus nuevos zapatos en el evento Tango League de Adidas / Adidas

¿Cómo te sientes en este segundo semestre en la UC?

Me he sentido bien, he entrenado muy bien, de forma normal, esperando la oportunidad y entregando todo junto a mis compañeros, al cien.

¿Por qué no te has podido consolidar como titular?

No lo sé, si lo supiera estaría jugando. Eso pasa por una decisión técnica, como jugadores nosotros entrenamos para poder jugar y el que tiene la última palabra es el técnico.

¿Qué te dice Beñat?

Me dice que tenga calma, que tengo que tener constancia y perseverancia en los entrenamientos, que ya llegará la oportunidad.

¿Y tus compañeros?

Con ellos hay un diálogo muy bueno, son compañeros muy buena onda y me apoyan en todo. Entre todos nos vamos apoyando en lo que sea.

Marcos Bolados debutó el 24 de marzo en la Roja en el amistoso ante Suecia en Solna. Anotó el gol que selló el triunfo 2-1 de Chile / Foto: Agencia UNO

¿Te has acoplado bien al plantel de la UC?

Sí, es un camarín bastante bueno, somos un grupo muy fuerte y unido, y eso siempre es bueno para el trabajo. Cada compañero aporta lo suyo, siempre te enseñan, todos me han enseñado un poco, de todos he podido aprender algo.

Pese a no consolidarte en la UC, se te abrió la puerta de la Selección…

Gracias a Dios se me dio esa oportunidad. Yo me mentalizo al máximo en seguir entrenando para llegar a lo más alto.

¿Cómo fueron esos días en la Roja?

Muy buenos, se pudo reflejar en cancha lo que hacía en el trabajo diario y en los entrenamientos. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y la pude aprovechar.

¿Qué objetivos te trazas en el corto plazo?

Primero enfocarme en el club en el que estoy, entrenar al máximo para poder jugar, ése es mi primer objetivo. Quiero jugar, tener continuidad.

¿Y volver a ser citado a la Selección?

Antes que todo le doy gracias al club por recibirme bien. Mi deber es entrenar a full en el club y a partir de eso, ver si puedo tener una nueva oportunidad en la Selección.

¿Mantienes el optimismo para lo que se viene?

Cuando uno no juega se aburre, pero hay que ser fuerte de mente, hay que saber entrenar para mejorar en lo individual, para que se te den los minutos, la oportunidad, y cuando eso pase, aprovecharlo al máximo.