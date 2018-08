La satisfacción de Rafael Vaz por la nueva defensa de la U: "Encontramos un camino de seguridad"

El argentino Frank Darío Kudelka ya ha dado varios golpes de timón en sus pocos meses al mando de Universidad de Chile y uno de los más contundentes ha sido el dejar fuera de la titularidad al experimentado Gonzalo Jara. El ex Talleres de Córdoba ha probado distintas fórmulas para conformar su defensa y la dupla Christian Vilches-Rafael Vaz en el centro de la zaga lo ha convencido.

Ante dicha situación, el brasileño Vaz expresó su satisfacción por el buen funcionamiento defensivo de la U en su última presentación: la sólida victoria 4-1 sobre Unión Española en Santa Laura. "No me importa con quién esté jugando, lo que me importa es ayudar a la U, creo que hicimos un partido muy seguro y eso es lo que importa, estamos encontrando un camino de seguridad y eso es lo más importante para nosotros", manifestó.

Sobre su creciente protagonismo en la U durante las últimas semanas, el ex Flamengo sostuvo que "cuando llegué acá dije que prácticamente estaba aprendiendo de nuevo a jugar al fútbol porque el fútbol chileno es muy distinto al brasileño, pero creo que cada día me estoy acostumbrando más".

"Siento que tengo mucho más por mostrar ante los hinchas y ante el club, creo que voy por un camino correcto y espero a final de año levantando el título, porque no vine a Chile con la intención de no ganar nada", continuó.

Si este buen presente le permite proyectarse más allá de diciembre en el cuadro azul –cuando termina su contrato-, el central de 29 años comentó que "es complicado hablar de eso. Creo que tengo que demostrar cada día más dentro de la cancha, mostrando cada día mi valor como jugador. Está en Dios si voy a permanecer o no, pero si no sigo quiero irme dejando una buena impresión de mí".