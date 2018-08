Sergio Elías, presidente del tenis chileno: “El nuevo formato de la Copa Davis nos da más chances de estar en el Grupo Mundial”

El presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Sergio Elías, se refiere al nuevo formato que tendrá la Copa Davis desde el 2019. El también miembro del directorio de la ITF (Federación Internacional de Tenis, por su sigla en inglés) dice estar feliz de la decisión que se votó, pensando en que esto podría traer dinero directo al complicado organismo nacional y también acercaría más fácilmente al equipo de Nicolás Massú al ansiado Grupo Mundial.

Junto a eso, Elías comenta sus estrategias para sacar a la Fetech de su déficit financiero de los últimos años y avisa que su otro foco está en promover el desarrollo del tenis de menores, pensando en el futuro, y que para eso confía en actores como el Insituto Nacional del Deporte (IND) o el ex tenista y jefe de la Unidad Técnica de Chile, Jaime Fillol.

¿Cuál fue la postura de Chile dentro de la discusión sobre el nuevo formato de la Davis?

La postura de Chile fue un voto concertado con el resto de la Confederación Sudamericana, como un solo bloque. Se adhiere a ellos porque nos conviene mucho este formato a nosotros, principalmente por los ingresos que vamos a obtener y que van creciendo si nos va bien.

¿Se destaca que ahora tendrán plata que entre de forma limpia a la Federación?

Sí, sería plata directa, pero según la ronda en que se encuentre Chile, en la que vayas avanzando y ganando. Así que no es sólo el cambio de formato, sino que también nos da más chances para acceder al Grupo Mundial.

Entonces, me imagino que estás contento con el formato en general. ¿O tiene sus resquemores?

Primero, estoy contento porque soy parte del directorio de la ITF y para ellos es un logro tremendo que se les haya aprobado el cambio, porque le ingresan 40 millones de dólares limpios a la Federación Internacional. También porque en el caso de que Chile pueda ser parte del Grupo I, le entrará una gran cantidad de dinero que no obtenemos jugando afuera.

Considernado que la ITF piensa en la transparencia, ¿se saben los montos que se recibirán en cada ronda?

Mira, con el nuevo formato se recibe un dinero similar al que si fuéramos locales. Se saben algunos montos, pero si juegas de local estos van variando, si pasas desde el Grupo Americano y después a los playoffs, son otros. Ahora, si llegas al grupo de los 18 mejores, es otro. Entonces, son varias escalas de dinero a recibir.

Eso sí, varios alegan por el tema de la localía, no sólo por el dinero, sino por no poder recibir la Davis en Chile.

No es tan así, porque, de hecho, fue una de las cosas que me tocó defender en la ITF. La localía no existe sólo cuando llegas a las rondas de los mejores, porque mientras estés en el grupo zonal de los 24 países de playoffs, sigues jugando de local o de visita. Los últimos 18 equipos juegan fuera de su país, en una sede que probablemente sea en Europa el próximo año.

¿Es parecido al formato anterior el tema de la localía, entonces?

Sí, primero tienes que salir de tu grupo para dejar de ser local, pero cuando juegas en el grupo es igual que antes, de local y visita. Recién cuando entras a jugar al Grupo Mundial, dejas tu país. Me pasó con Alemania y Gran Bretaña, ellos no tenían clara esta situación y después del voto en contra que dieron, también quedaron con la duda.

Australia también votó en contra, pensando en su Mundial del 2020…

Australia está motivado por otros intereses económicos, porque ellos ya tenían un convenio con la ATP para hacer un torneo por invitación que sería como una especie de Copa Mundial y, entonces, ahí había intereses creados, que derivarán en conflictos a futuro.

Déficit absoluto de la Fetech

¿Con todo esto, y los dineros que llegarían, algo sirve para el déficit de la Federación de Tenis?

Por supuesto que será importante el aporte, pero no suficiente, porque el déficit es muy grande.

Se hablaba de 1.500 millones de pesos…

No, eso no es cierto. Son $500 millones, que se necesitan invertir, con los que hay que hacer un proyecto con chicos de escasos recursos, a quienes se les busca dar entrenamiento gratis, que signifique un beneficio para todos ellos. Hay otros $500 millones que dicen que se adeudan, aunque hay bastante que discutir sobre este tema, porque la Tesorería dice que son cerca de $530 millones de deudas que tiene la Federación, pero por una confusión. Te puedo asegurar que, de esos, hay $230 millones que no nos corresponde pagar, porque son de renta y la Federación es sin fines de lucro, así que creo que es un concepto mal aplicado por el Servicio de Impuestos Internos.

¿Hay un error del SII?

Claro, porque lo que les explicaba es que todo nuestro superávit es reinvertido en cosas del tenis chileno, no hay lucro en nosotros y, por lo tanto, no hay dividendos para nosotros tampoco, no existen utilidades, porque no existe renta alguna. Por ejemplo, el arriendo de las canchas es finalmente un gasto que se va a mantenimientos de las mismas.

Para todos estos temas, ¿sigue trabajando el interventor Cristián Ramírez con ustedes?

Cristián tiene que seguir trabajando con nosotros hasta que la Federación tenga levantadas las observaciones por proyectos anteriores y en eso tenemos a una persona trabajando. Es importante eso para seguir recibiendo recursos públicos y, según la Ley del Deporte, tenemos que tener interventor para controlar los recursos, para que no se haga lo se que quiera con los proyectos deportivos y así se administren bien las platas.

Torneos en el 2019

Sobre esto último quería detenerme, porque todos los tenistas reclaman por torneos chilenos. ¿Qué pasa con eso?

Ése es uno de los problemas por el que concurrimos al IND, para organizar eventos y no detener la preparación y proyección del tenis como deporte. Ése es el principal objetivo para ellos también y para eso son los fondos que recibimos desde el IND.

Pero se lo preguntaba pensando en el 2019…

Yo todavía no me he hecho parte del proyecto del 2019, es una cosa que debo revisar a la brevedad. Por el momento no hemos hecho mucho sobre eso, porque los proveedores son lo más importante, hay que lograr tenerlos calmados por la deuda que tenemos con ellos.

Aún así, ahora se perdió hasta un challenger para este año. ¿Qué pasará en el próximo?

Es que el challenger no depende mucho de nosotros, porque es un torneo ATP y se hace con recursos propios. La verdad es que no estoy muy enterado de lo que pasó con el challenger del segundo semestre, sé que es de las hijas de Jaime Fillol, porque él es parte de nuestro equipo de trabajo en la Unidad Técnica y es, en el fondo, el que define la proyección de los menores para decir cómo hacer los torneos.

Por otra parte, también está el tema del Court Central. ¿Se ha pensado en su remodelación?

Más importante que el Court, es el Centro Nacional de Entrenamiento que queremos desarrollar. Es importante tener un Court Central como recinto propio, pero lo que más interesa es generar este centro, que sea manejado por ex tenistas o personas muy capacitadas. Esto está pensado para hacerse lo antes posible, porque, como presidente, mi máxima preocupación es el desarrollo de los menores, para tener profesionales en el futuro.

¿Ése es su foco ahora?

Mi primera prueba es resolver todo el problema financiero y la segunda, que en realidad va de la mano y en paralelo, es ir desarrollando un proyecto deportivo que nos permita mejorar el desarrollo de nuestros tenistas y devolverle la credibilidad al tenis chileno.