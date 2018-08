Unión Española aún no supera el adiós de Galdames y Aránguiz: "Se siente mucho la ausencia de los dos"

Unión Española atraviesa un presente difícil en el segundo semestre del Campeonato Nacional 2018. Sus dos jugadores de mayor proyección, Pablo Galdames y Pablo Aránguiz, se fueron del club y por motivos financieros, la directiva roja no logró suplir sus bajas con nuevos fichajes. Para peor, sólo incorporaron a Luis Pavez (mediocampista del Celaya de México) quien ni siquiera fue pedido por el DT Martín Palermo.

A lo dicho, se agregan los malos resultados en el Torneo y la eliminación en Copa Chile a manos de Audax Italiano, además de los líos con la Tesorería General de la República que tienen al conjunto de Independencia en una severa crisis institucional. En el plantel acusan el golpe del duro presente, sobre todo por la ausencia de dos valores fundamentales como lo eran Galdames y Aránguiz.

"Lamentablemente se fueron dos jugadores muy importantes y muy queridos, no se incorporó a nadie para reemplazarlos, es una cuestión de la dirigencia y del cuerpo técnico, a nosotros no nos compete, pero claro que se siente mucho la ausencia de los dos Pablo", expresó el delantero argentino Tobías Figueroa, goleador de los rojos en la temporada 2018.

"Se nos fueron jugadores que nos daban mucho juego en el mediocampo, habrá que suplirlos de otra manera, hay que tratar de que el técnico le encuentre la vuelta y empezar a andar con el pie derecho para sumar en este segundo semestre", prosiguió el trasandino al comentar el adiós del volante que se fue a Vélez Sarsfield y el enganche que partió al FC Dallas.

Por si fuera poco…

Ante el complejo momento institucional y los desencuentros entre el cuerpo técnico y la directiva que tuvo su último capítulo con el público reclamo de Martín Palermo sobre la llegada de Luis Pavez, Figueroa comentó que "realmente nosotros como jugadores mantenemos en paralelo a la situación que tiene el club en lo financiero y los dichos de Martín son cosas de él, si él analiza y ve esa realidad habrá que respetarla, pero nosotros nos mantenemos concentrados en tratar de ganar el fin de semana, salir de esta situación y que podamos sumar en la tabla de posiciones".

Para peor, en la dura derrota 4-1 ante Universidad de Chile en Santa Laura por la fecha 19, Unión lamentó la severa lesión del central Ángelo Pizzorno, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado, lo que lo tendrá por al menos seis meses fuera de las canchas. "Ángelo fue uno de los centrales que más jugó en el torneo, lamentablemente sufrió una lesión bastante grave que no se la deseo a nadie. Trataremos de apoyarlo desde el lugar que nos toque y él seguramente va a hacer lo mismo con nosotros", expresó al respecto Figueroa.

Más allá del amargo panorama en lo colectivo que enfrenta Unión, en lo individual Tobías Figueroa ha destacado como una de las figuras importantes del torneo: con 13 goles es el segundo goleador del torneo, sólo superado por Esteban Paredes de Colo Colo que registra 16. Ante ello, el ex Belgrano de Córdoba manifestó que "en lo personal estoy contento por cómo se me vienen dando las cosas, he convertido varios goles, por ese lado me lleno de satisfacción, pero quiero que Unión gane, que siga creciendo, entonces ahí lo individual pasa a segundo plano".