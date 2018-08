Danny Pérez y su complejo momento en Colo Colo: "Me debo acomodar a lo que juegue el equipo"

A través de una controvertida fórmula, el promisorio extremo venezolano Danny Pérez se transformó en refuerzo de Colo Colo durante el receso mundialista de Rusia 2018. Deportes La Serena le compró al Zamora su pase y lo envió a préstamo al Cacique, sin embargo en Macul no ha logrado convencer al director técnico Héctor Tapia para entrar en alguna nómina del primer equipo.

Sobre su adaptación al plantel de honor del vigente campeón del fútbol chileno, Pérez sostuvo que “veo al equipo demasiado comprometido en los entrenamientos, hay un muy buen nivel y todos los entrenamientos son muy intensos, yo me he ido acoplando cada día voy mejorando porque estoy en medio de grandes jugadores y mejoraré cada día más”.

En lo específico sobre su rol futbolístico en los entrenamientos de Colo Colo, el puntero explicó que “yo me siento cómodo como extremo natural, pero sé que me debo acomodar a lo que juegue el equipo y sacar lo mejor de mí, me han probado de 9, trataré de hacerlo de la mejor manera para sumar minutos y si es de 9 ahí me tocará”.

Lo cierto es que si bien ha trabajado bajo las órdenes del staff de Héctor Tapia, Tito no lo ha considerado a la hora de realizar sus convocatorias ya que estima que Pérez debe agarrar rodaje con la Sub 19. De hecho ayer sábado el venezolano debutó en el equipo comandado por Miguel Crespo, en la victoria 1-0 sobre Cobreloa.

Sobre el extraño mecanismo por el que llegó al Cacique, el extremo de 18 años sostuvo que “La Serena es el club dueño de mi pase y me envió a préstamo a Colo Colo porque sabían que me querían tener en su equipo y me traspasaron a Colo Colo porque vieron que ahí podía crecer más como futbolista”. En ese plano, Pérez no descartó jugar en el mediano plazo en el equipo de la Cuarta Región: “si el destino me dice que tengo que ir a La Serena me voy a La Serena, pero por ahora estoy en el equipo más grande de Chile”.

Por otro lado, Danny Pérez recordó que cuando apareció la opción de Colo Colo también rondó la alternativa de llegar a la Universidad de Chile. Por ello destacó que su decisión pasó “por que el Cacique es el más grande de Chile, todos quieren jugar ahí y todos quieren jugar al lado del gran Paredes y del gran Valdivia”.