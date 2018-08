Diego Rubio brilla con un doblete e impulsa al puntero de la MLS

Diego Rubio continúa con las buenas actuaciones. Esta vez, el formado en Colo Colo fue figura en la goleada por 3 a 0 de Sporting Kansas City -donde también jugó Felipe Gutiérrez- ante Portland Timbers, con lo que quedó en el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

El delantero nacional se matriculó con dos goles, el primero a los 28' con un derechazo cruzado y luego a los 37' con un remate esquinado en que nada pudo hacer el portero rival. La goleada cerró Johnny Russell (89').

Con esto, Rubio y sus compañeros quedaron en la primera posición de la Conferencia Oeste con 42 puntos, las mismas unidades que FC Dallas de Pablo Aránguiz pero con mejor diferencia de gol -estos con un partido menos.

En otro resultado, Montreal Impact de Jeisson Vargas, quien ingresó a los 82', derrotó como local por 2 a 1 a Chicago Fire.

Ignacio Piatti de penal (6') abrió el marcador para el cuadro del chileno. La cuenta la empató Nemanja Nikolic a los 70', pero el desnivel final lo anotó Daniel Lovitz en el descuento (90+1') para el elenco canadiense. Así, el Impact está sexto de la Conferencia Este con 33 puntos.

