Joaquín Niemann cierra por lo alto su gran temporada en el PGA Tour

Joaquín Niemann finalizó su actuación en el Wyndham Championship y cerró de gran manera su excelente temporada. Una inolvidable, porque fue su primera y en la que accedió al PGA Tour en pocos intentos. Un grande.

El chileno firmó nuevamente una tarjeta de 66 golpes (-4) y quedo 33º en el certamen (-11). Ahora, sin embargo, se libró del bogey y tuvo una notable racha. Todo partió en el 15 (partió por el tee del 10), donde embocó un eagle a través de un putter de seis metros y medio. Luego anotó dos birdies seguidos y para adelante solo pares.

Niemann se va con la cabeza en alto a sus vacaciones. Entre ayer y hoy solo anotó un bogey. Un excelente registro que refleja lo que hizo en la temporada. En total jugó doce torneos, donde superó los últimos seis cortes y nueve en total. Mientras que en ocho eventos, a través de invitaciones, consiguió tarjeta en el PGA Tour. Entre sus resultados destacados, figuran sus cuatro Top 10, donde su T5 lugar en el Greenbrier fue el mejor que obtuvo.

Durante estos meses, Joaco también se hizo un nombre en el Tour y destaca entre la generación nueva que viene en el golf mundial. Pero no solo figuró por sus resultados y al haber conseguido tarjeta en el PGA Tour de la misma forma que Jon Rahm y Jordan Spieth. Niemann, con 19 años, está en el Top Ten en estadísticas dentro de la cancha: Proximity hole, Birdie average, Total driving, Par breakers, Par 3 scoring, Par 4 scoring, SG approach, Round 4 scoring, putting from 9 feet, scoring average y greens in regulation.

Niemann, en todo sentido, está entre los diez mejores del PGA Tour entre tee a green. Ahora es jugador oficial del PGA Tour, donde debutará en el Safeway Open durante el próximo octubre en California. Por ahora se viene a Chile, entre vacaciones y seguir entrenando, para continuar con su éxito.