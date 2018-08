Tapia defiende la rotación de Colo Colo ante Iquique: "Tenemos un plantel, no sólo once jugadores"

Caló hondo la derrota agónica de Colo Colo ante Iquique por 2-1 en Calama, no solo por hacerlo en el último minuto, sino por la forma de juego. Así lo asumió Héctor Tapia, quien defendió la decisión de guardar jugadores para el Superclásico del sábado.

"Colo Colo tiene plantel, no solo once jugadores. Se hizo un buen partido, proponiendo un sistema nuevo. Pudimos cerrar el partido antes, pero no se pudo", aseguró Tapia tras el compromiso, con mucha molestia. "El guardar jugadores era una decisión que se debía tomar, la tomé y ya está", complementó en conversación con el CDF.

Sobre el partido, Tapia aseguró que "existió un buen funcionamiento, se crearon ocasiones, el partido lo dominamos más que Iquique, pero no fue suficiente y eso nos deja con tres puntos menos que no estaban en nuestros planes".

Ahora, el DT albo comienza a pensar en la U y la revancha con Corinthians por Copa Libertadores, que pueden decir su futuro en la institución, en caso de resultados adversos para el Cacique.

"Las derrotas dan mucha información y debemos tomarlo para los partidos que vienen. Estamos en dos frentes y competimos en ambos. Ahora, a bajar los decibeles. Estamos molestos por la derrota, analizar el partido y desde mañana preparar el partido del fin de semana", cerró Tapia.