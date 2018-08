El Kun Agüero y también la Roja: Los mensajes de apoyo que ha recibido Bravo tras la dura lesión

Claudio Bravo no lo está pasando nada de bien y tuvo un inicio de semana para el olvido. En el entrenamiento de este lunes, el arquero sufrió una grave lesión tras cortarse el tendón de Aquiles, lo que lo tendrá seis meses fuera de las canchas como mínimo, tiempo que podría extenderse y que, incluso, lo podría tener sin jugar durante toda la temporada.

Con este panorama, y entendiendo el duro momento que vive el nacional, la selección chilena salió a entregarle un mensaje de apoyo y escribió en la cuenta de Twitter oficial de la Roja: "¡Ánimo y a recuperarse!".

Sergio Agüero tampoco se quiso quedar fuera y utilizó la misma red social para escribirle a Claudio Bravo: "Mucha fuerza @ C1audioBravo. Estamos con vos", fueron las palabras del trasandino, a las que se sumaron sus compañeros con múltiples saludos a través de Instagram, donde destacaron Danilo, Fabian Delph, Brahim Díaz o Aymeric Laporte.

Mucha fuerza @C1audioBravo. Estamos con vos // Wishing @C1audioBravo much strength. We stand by you 💪 https://t.co/GkimpXiSnl

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 20, 2018