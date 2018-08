El Loco Bielsa rescata valioso empate y sigue como puntero e invicto con su Leeds

El Leeds United de Marcelo Bielsa sigue como puntero invicto de la Championship (Segunda División de Inglaterra) tras conseguir un valioso empate como visita ante Swansea City (2-2) en el Liberty Stadium.

El elenco del Loco salvó una paridad ante una escuadra de Gales que recién perdió la categoría y hasta unos meses disputaba la Premier League, siendo uno de los favoritos a ascender al máximo circuito del fútbol inglés.

Oliver McBurnie (24' y 51') anotó los dos goles del Swansea, mientras que Kemar Roofe (40') y Pablo Hernandez (79') anotaron los tantos del conjunto de Bielsa, que logró igualar en dos ocasiones el resultado adverso que se le presentó.

Con este resultado, el Leeds de Bielsa sigue invicto y puntero del torneo con 10 puntos junto a Middlesbrough. En la próxima fecha tendrá otro duro desafío, ya que se enfrentará como visita al Norwich City, otro candidato al ascenso.

Los de Bielsa reaccionaron dos veces y sobre el final pudieron ganar el partido, pero no dieron con el arco de los galeses y tuvieron que conformarse con la paridad, resultado que corta la racha de cuatro victorias seguidas en torneos oficiales, lo que significó el mejor inicio de un entrenador en la historia del club.

FULL TIME | The game draws to a close at the Liberty Stadium, and Pablo Hernandez ensures the undefeated run continues

2-2 | #SWALEE pic.twitter.com/ZaDhiI9HPH

— Leeds United (@LUFC) August 21, 2018