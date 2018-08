Las molestias físicas de Beausejour preocupan a Kudelka en la U para el Superclásico con Colo Colo

Universidad de Chile sufrió para vencer 1 a 0 a O'Higgins en la pasada fecha del Campeonato Nacional y por lo mismo el técnico Frank Darío Kudelka ha trabajado arduamente esta semana para que en el Superclásico no repitan los errores cometidos en el Estadio Nacional.

Pero, además de las preocupaciones por lo que pueda hacer su equipo ante Colo Colo para buscar romper la racha de 17 años sin ganar en el Monumental, el DT azul también ha tenido que pensar un posible equipo sin el lateral izquierdo Jean Beausejour. Pese a que el lunes entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros tras meses aquejado de una lesión en la rodilla izquierda, este martes volvió a presentar molestias físicas que no lo tienen como fijo para jugar frente a su ex equipo, este sábado desde las 12:00 horas.

Al no sentirse al 100% de sus capacidades, el lateral conversó con Kudelka para ver las opciones de ser titular y ahí el entrenador le manifestó su deseo de que juegue "si es que puede", pero sino que se cuide para el resto del torneo. Aunque el DT conoce la importancia del clásico contra el archirrival, tampoco quiere arriesgar otra nueva lesión de una de las figuras irreemplazables dentro de su esquema y que más dolores le ha dado para encontrarle un reemplazante.

Pese a esa situación, Kudelka esperará hasta último momento una decisión de Bose, quien ya le ha comentado a algunos integrantes del plantel azul que puede que no esté listo para el partido ante los albos, aunque su deseo, tal como el resto del plantel, es jugar y ganar sí o sí.

Jara y Benegas complicados para el Superclásico

Otro de los jugadores azules que terminó con molestias físicas fue el defensor Gonzalo Jara. A pesar de que el ex Mainz 05 perdió la titularidad en la U hace dos fechas, Kudelka cuenta cada semana con él como su alternativa estrella en caso de que durante los trabajos no convenzan Christian Vilches o Rafael Vaz. Es por ello, que el DT también quedó preocupado por las molestias en la ingle que sufrió el defensor, pero que, de todas formas, no serían impedimento para ser considerado de cara al Superclásico con Colo Colo.

El único que, lo más probable, no sea considerado para la nómina de Kudelka para enfrentar al Cacique es el delantero Leandro Benegas, quien todavía no se recupera de la contusión que lo ha tenido descartado de los últimos duelos de los azules.

Colo Colo, a contar de las 12:00 horas, recibirá a la U el próximo sábado 25 de agosto en el Estadio Monumental, por la edición 184 del Superclásico del fútbol chileno y la 21 fecha del Campeonato Nacional 2018.