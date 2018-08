Beausejour entrena diferenciado pero pide "jugar como sea" el Superclásico contra Colo Colo

El técnico Frank Darío Kudelka tiene prácticamente definido el equipo que presentará Universidad de Chile este sábado frente a Colo Colo en el Estadio Monumental (12:00 horas). Buscando conseguir la primera victoria azul luego de 17 años sin conseguir ese registro en el recinto del archirrival, el DT ha trabajado diversos aspectos tácticos para frenar al Cacique, con el equipo que le ha dado resultado en los últimos dos compromisos por el Campeonato Nacional 2018.

Es por eso que, durante las prácticas de esta semana en el Centro Deportivo Azul, Kudelka ha tratado de corregir los errores cometidos en el complejo triunfo 1-0 frente a O'Higgins, pero sin poder contar en un 100% con el lateral izquierdo Jean Beausejour. Aunque el zurdo comenzó entrenando con normalidad el lunes, las molestias físicas le impidieron terminar los trabajos del martes y este miércoles a trabajar de forma diferenciada al resto de sus compañeros.

Publimetro Chile "Jueguen como hinchas no como empleados": El lienzo de los hinchas de la U para presionar en la previa del Superclásico Los fanáticos azules llegaron al Centro Deportivo Azul y lo hicieron con un lienzo que colgaron en el acceso del recinto de La Cisterna.

A pesar de que el seleccionado chileno había recibido el permiso para trabajar de forma natural en la U, desde el cuerpo médico de Azul Azul, las complicaciones de su corte en el bíceps femoral de la pierna izquierda lo han convertido en la gran duda que tienen los universitarios para el Superclásico, pese a que ha dicho constantemente a sus compañeros que quiere "jugar como sea", aunque la opción se vea cada vez más lejana.

"Jean está con muchas ganas (de jugar el sábado). Para nosotros los jugadores de fútbol, no hay nada más feo que estar lesionado. Se ha estado recuperando y como lleva cerca de un mes fuera de las canchas está muy ansioso por volver. Para nosotros es un jugador fundamental, de jerarquía, y que es muy importante", dijo Gustavo Lorenzetti sobre la situación de su compañero.

La revancha de Bose

Y es que, tal como comentaba el mediocampista argentino-chileno, Beausejour sabe lo que puede aportar para un equipo necesitado de los puntos, pero que vivirá un antes y un después en el torneo, al igual que su cuerpo técnico.

Tal como ha vivido en otras ocasiones, el lateral de 34 años no juega a menos que esté al 100% físicamente, pensando en no arriesgar su cuerpo más allá. Sin embargo, y después de lo vivido en el último Superclásico, Bose busca una revancha que lo permita redimirse de la polémica expulsión que protagonizó en el Estadio Nacional, y que incluso devino en una pelea posterior con el ex delantero azul, Mauricio Pinilla.

Colo Colo recibirá a la U este sábado 25 de agosto (12:00 horas) en el Estadio Monumental, y por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional 2018.