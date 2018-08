Gato Silva y Pedro Pablo Hernández se ganan elogios tras su debut con Independiente en la Libertadores

Independiente tuvo un deslucido partido ante Santos en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y rescató un empate sin goles en Avellaneda. Una situación que, sin embargo, podría cambiar si el Rojo decide ir a la Conmebol por la supuesta alineación indebida de Carlos Sánchez en el Peixe, quien arrastraba una suspensión cuando fue expulsado jugando por River Plate ante Huracán, en la Copa Sudamericana de 2015.

Pero, fuera de todo ese problema institucional, en lo futbolístico hubo uno que resaltó por sobre el resto: Francisco Gato Silva. El mediocampista chileno fue titular y jugó los 90 minutos ante los santistas y tuvo una destacada actuación, incluso, teniendo dos oportunidades de convertir que fueron contenidas por el arquero de los brasileños, Vanderlei.

Por lo mismo, el diario Clarín destacó el nivel del Gato y lo calificó con un siete, el mejor de Independiente en el empate sin goles con Santos: "Parado como único volante de marca logró equilibrar la zona y además fue quien más llegó al arco rival con dos remates desde lejos que obligaron a buenas atajadas de Vanderlei. El mejor en un Independiente bastante apagado en lo individual".

Pedro Pablo Hernández, pese a que no fue el mejor y no se ganó tantas loas, también fue destacado por el medio argentino, quienes le pusieron un seis y señalaron que "su zurda mejora las jugadas, las embellece, aunque no termine de conducir al equipo. Igual, ilusiona. Un refuerzo de jerarquía".