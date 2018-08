Tapia no duda entre el Superclásico y la Libertadores: "No existe mayor alegría para un colocolino que ganarle a la U"

Héctor Tapia, entrenador de Colo Colo, adelantó el Superclásico del sábado ante Universidad de Chile (12:00 horas en el estadio Monumental), asegurando que este duelo siempre es más importante que otros, aunque en la semana tienen que enfrentar una dura prueba en la Copa Libertadores.

En esa línea, Tapia analizó lo que significa enfrentar este partido, que es esperado durante todo el año por los hinchas de ambos elencos, aunque pone un ojo en lo que puede pasar contra Corinthians en la Libertadores (miércoles en Sao Paulo): "En todo momento uno está definiendo lo que es tu semestre. Hace un tiempo atrás, Colo Colo estaba muy lejos de clasificar en la Libertadores y ahora está a un paso de avanzar en una siguiente ronda".

Sin embargo, el DT albo expresó que "en Copa Libertadores no me había tocado clasificar a una siguiente ronda y ahora estoy a punto de clasificar a otra, pero no existe mayor alegría para un colocolino ganarle a la U".

"Jugamos contra nuestro clásico rival, espero ganar, sumar los tres puntos y así, seguir alimentando la ilusión de seguir peleando el título y acordar distancia con los punteros" , añadió.

Y sobre como enfrentar este duelo, Tito indicó que "los que te ganan estos partidos son los planteles. Tenemos dos partidos importantes, primero es el clásico y luego ante Corinthians. En cuanto al equipo que vamos a proponer será muy parecido a lo que jugó ese partido ante Corinthians".

Consultado sobre si están confiados para este partido y por la racha que llevan en este último tiempo ante los azules, el DT dijo que "no hay exceso de confianza. Es un grupo que sabe manejar las situaciones. No pasa por eso. Existe un respeto mutuo de los dos equipos. Y nosotros sabemos que debe pasar por lo que nosotros presentemos, no hay confianza mal entendida, sino que creemos en el equipo".

Además, sobre si asegura su continuidad en caso de vencer a los azules, Tapia consideró que "no estoy pensando en que si gano continuo, creo más en los procesos. Si gano es para retribuir el cariño de la gente. Después llegará el momento de analizar, ver, conversar y ver lo que se presenta y quiere para lo que venga".

"La última vez que estuve acá, no existía eso y terminé partiendo. Hoy no es momento hablar de renovaciones, es momento de pensar en el Superclásico y en la importancia que tenemos de clasificar a una siguiente ronda de Copa Libertadores que sería importante para Colo Colo y para el país", agregó.

Más dichos de Tapia:

Jaime Valdés: En una jugada normal se dobla el tobillo. Tenemos que ver como evoluciona pero no creo que tenga problemas para entrenar con normalidad y llegar al partido del fin de semana totalmente disponible.

Presión: Eso ha estado siempre y la presión está para los dos clubes. Nosotros no trabajamos este partido para ganarlo, sino que todos y sabemos como integrante de este club lo importante que es ganar este tipo de partidos y el cariño que nos demostró esta hinchada es que se sienta orgulloso de este equipo y el club tiene que darle una alegría.

Esteban Pavez: Lo más probable es que este a disposición. Fue dado de alta este lunes, con muchas ganas, ha aguantado el ritmo de entrenamiento, por ende tendría que estar a disposición y lo vamos a ver mañana que es el último día para ver si lo vamos a ocupar.

La U: Han tenido un año con muchas modificaciones, pero cuando integraron a sus últimos jugadores han logrado dos victorias y creo que marca un antes y un después al análisis porque repiten su formación. Las dos victorias te ayudan para la confianza, la U muestra un buen juego, nosotros debemos bloquearlo y tratar de imponerse.

El Sub 20: Hemos ido ganando en los últimos partidos en cuanto a reducir el número de minutos y vamos a ver el fin de semana si se incorpora un juvenil. Me tiene satisfecho lo que han mostrado los jóvenes, pero tenemos dos partidos donde tenemos que imponernos ante nuestros rivales y puede ser que este Sub 20 no este en la formación.

El lugar donde calientan los rivales: Es un hecho que todos nuestros rivales calientan en un lugar típico. No veo porque uno tiene que hacer diferencia con un rival u otro. Más que un lugar de calentamiento lo importante es hacer un buen partido. No me preocupo por pequeñeces, lo que más me preocupa es ganar el partido.

