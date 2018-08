Protegiendo a sus retoños: Audax Italiano renovó contrato a Sergio Santos hasta el 2020

Es una de la figuras consulares de Audax Italiano en el presente campeonato, con 7 partidos jugados y 6 goles, varios de buena factura. Es moreno, brasileño y emergido de las divisiones inferiores del elenco itálico. Se trata de Sergio Santos, quien renovó contrato con el equipo floridano por 18 meses, a contar de enero de 2019, finalizando a mediados de 2020.

El delantero, que ya estaba siendo sondeado por algunos equipos, asegura su permanencia en el escuadra dirigida por Juan José Ribera, que en esta segunda rueda está teniendo un repunte muy bueno, con cuatro triunfos y una derrota, en su lucha por su permanencia en la Primera A y por qué no, escapar de los puestos del fondo de la tabla.

Santos, en la previa del partido contra la Universidad de Chile, el pasado domingo 5 de agosto, había manifestado que quería quedarse en Audax: "Me encanta este club. Me ha tratado súper bien y me ha abierto las puertas. Estoy feliz de quedarme acá".

Según datos publicados en el sitio web del elenco audino, el delantero ha jugado 83 partidos entre torneos nacionales, Copa Chile y Copa Sudamericana, totalizando 25 conquistas.

Este domingo a las 20 horas, Audax Italiano recibirá en La Florida al puntero, Universidad Católica, donde Santos podría ser figura desequilibrante.