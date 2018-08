La rabia de Carlos Heller por la pobre seguridad en el Monumental: "Parece una guerra, haremos un reclamo formal"

En la cancha Colo Colo le volvió a ganar a Universidad de Chile en el Monumental, pero fuera de ellas hubo muchos problemas de seguridad, lo que desató la rabia del presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

El timonel de los azules reclamó por las escasas medidas de seguridad en el recinto de Macul, donde se prendieron bengalas antes y durante del Superclásico.

"Estoy apenado por el resultado. Pero también estoy muy molesto por la seguridad que se vio en este estadio. Las bengalas casi caen sobre la cabeza de nuestro arquero (Herrera)", partió diciendo el empresario.

"(Espero que) la ANFP se ponga los pantalones. No puede ser la cantidad de fuegos de artificio. Es impresentable, y vamos a hacer el reclamo que corresponde. Lo que pasó en la cancha lo ve el técnico, y lo vamos a conversar. Lo que estoy diciendo no es una excusa, pero es hora que acaben la violencia", agregó el mandamás.

Heller siguió reclamando contra el Monumental: "la seguridad de la cancha es mala, hubo diez minutos de atraso en el segundo tiempo por la cantidad de fuegos de artificio, no corresponde al espectáculo. Parece una guerra, no es de un lado u otro, pero esto no puede suceder".

Por último, el timonel laico indicó que "es impresentable. No soy yo quién sancione estas cosas, estoy denunciado y las personas pertinentes tienen que tomar las medidas que corresponda. En la semana haremos el reclamo formal".