Armando Cooper tiene todo listo para partir de Universidad de Chile

La etapa de Armando Cooper en Universidad de Chile está muy cerca de llegar a su fin. Pese a que sólo lleva meses en la U, el panameño tuvo escasas opciones con Ángel Guillermo Hoyos y el panorama se repitió con Frank Kudelka, por lo que su salida parecía cosa de tiempo y está muy cerca de concretarse con una oferta del Dinamo Bucarest.

Al no tener chances de sumar minutos, el mediocampista y su representante buscaron opciones para emigrar y así poder ser titular. Fue así como llegó la oferta del equipo rumano y el mediocampista, con tal de no perder ritmo para seguir como seleccionado de Panamá, no dudó un momento y está a detalles de sumar el noveno equipo en su carrera.

Con esto, Cooper terminaría su carrera en la U con sólo tres partidos disputados, ante La Calera, O'Higgins y Palestino por el Campeonato Nacional. Además, sumará su tercera experiencia en Europa luego de jugar en el St Pauli de Alemania en 2015 y el Otelul Galati entre 2013 y 2014.