Intendencia pide sanciones "ejemplificadoras" contra Colo Colo por incidentes en el Superclásico

El lleno total del Estadio Monumental durante este Superclásico, incluyendo las escaleras de acceso y que también funcionan como vías de escape ante cualquier emergencia, no cayó bien en la Intendencia Metropolitana. Debido a esta irregularidad, la autoridad regional evaluará sanciones hacia Colo Colo, por no respetar las normas de seguridad.

Así lo manifestó la intendenta Karla Rubilar a través de sus redes sociales, en primera instancia,: "evaluaremos legalmente la sanción. En una fiesta deportiva familiar, es menester qué se resguarde la seguridad".

Por incumplimiento por parte de @ColoColo de mantener despejadas las escaleras de emergencia del Estadio Monumental, evaluaremos legalmente la sanción. En una fiesta deportiva familiar es menester qué se resguarde la seguridad #IntendentaEnAcción #RMdeTodos pic.twitter.com/evxgZF9DPX — Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) August 25, 2018

Muy molesta Rubilar

Y más tarde, al término del partido, Rubilar pidió derechamente que el Tribunal de Disciplina de la ANFP tome medidas "ejemplares" contra el Estadio Monumental por lo ocurrido este sábado en el Superclásico.

"Lo que vimos en los sectores de Arica y Lautaro es completamente inaceptable. Creemos que esto amerita sanciones, las que estamos evaluando. Son sanciones económicas propiamente tal por dos razones: los fuegos de artificio ilegales y por el tema de las escaleras, había un compromiso y no se cumplió", dijo la autoridad.

Además, criticó que "nuestro Tribunal está al debe y tienen que comenzar a tomar medidas ejemplicadoras para que esto no se vuelva a repetir. Esperamos que tomen el mismo estandar que Conmebol, que se juegue sin público o que no se autorice a jugar en el estadio. Exigiremos sanciones deportivas".

"Nosotros creemos que no porque sean equipos grandes, no puedan tener sanciones ejemplificadoras. Alguna vez con Coquimbo existió ¿Por qué con Colo Colo no?", indicó.

"Llegó el momento de identificar a las 60 personas que ingresan los elementos de animación y que son los responsables del buen compartamiento del sector, de ahí salen los fuegos de artificio. Así que le vamos a solicitar a Colo Colo y la ANFP que apliquen el deber de admisión con estos 60 barristas que eran responsables de los elementos de animación, los que vamos a evaluar si vamos a aceptar que se sigan ocupando hasta fin del Campeonato", añadió.

"Si este comportamiento se hubiese dado en un partido Conmebol, hubiesen sancionado con dos o tres partidos sin público o con cambio de estadio. Creemos que ese es el estandar que debiese tomar nuestro Tribunal de Disciplina", sentenció.