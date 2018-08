La furia de Kudelka tras el Superclásico: "El arbitraje fue paupérrimo, una cosa es equivocarse y la otra es mirar para el lado"

Totalmente devastado se mostró el técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, tras la caída 1-0 ante Colo Colo en el 184º Superclásico del fútbol chileno.

Si bien el argentino se mostró autocrítico por el nivel mostrado del equipo estudiantil, también lanzó duros dardos contra el arbitraje de Julio Bascuñán. "Me pareció paupérrimo el arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros. Pero que quede claro, el arbitraje no tapa nuestros errores", afirmó.

"Hay dos jugadas clave. Las vi en reiteradas ocasiones antes de venir a la conferencia porque quiero ser justo con lo que digo. Las dos son con (Rodrigo) Echeverría y son determinantes para un partido de esta intensidad", continuó el entrenador.

"Dos jugadas que cambian el partido, hay que tener agallas. Una cosa es equivocarse y la otra es mirar para el otro lado. Que no tengamos posesión es un error nuestro no del árbitro", acusó el DT azul.

Publimetro Chile La lapidaria estadística que "mata" a la U en el Superclásico ante Colo Colo El elenco azul jugó un mediocre partido ante su archirrival en el Monumental, donde jamás llevaron daño al arco defendido por Agustín Orión.

Respecto al bajísimo nivel que ofreció la U en Macul, Kudelka no tuvo excusas. "Fuimos un equipo lejano de lo que yo pienso en posesión y ataque. No me alcanza con que hayamos sido ordenados", expresó.

"Estuvimos muy acéfalos ofensivamente… No hicimos lo que pretendíamos en cancha, y creo que lo pudimos haber hecho, porque los espacios estaban”, agregó.

En cuanto a la propuesta que diseñó, Kudelka aseguró que "nosotros vinimos a ganar, no esperar a no perder, pero no nos salió así. Nos faltó movilidad, nos faltó mostrarnos cuando teníamos papeleta, nos faltó asociación".

Consultado por el nulo carácter de los jugadores azules en el Monumental, Kudelka dijo que "no quiero introducirme en el interior de cada jugador porque no estoy. Estuvimos muy quietos, muy estáticos".

"Es difícil decir que el equipo demostró agallas cuando no jugaste como lo pretendes. Me hago responsable de eso, no le hecho la culpa a los jugadores. Pero ¿de qué me voy a arrepentir? No nos llegó (Jean) Beausejour, sino hubiera sido de la partida. Pero eso tampoco justifica nuestra actuación", remató.