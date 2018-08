La U partió ganando en el Monumental: se quedó con el gallito y calentó "a la mala" en la cancha

Mucho se habló durante la semana sobre la petición de la ANFP, supuestamente a expensas de Universidad de Chile, para que Colo Colo facilitara la cancha principal del Estadio Monumental para el calentamiento previo de la U en el Superclásico. Sin embargo, Blanco y Negro se negó a esta formalidad, por lo que este sábado, todo indicaba que los dirigidos de Frank Darío Kudelka tendrían que trabajar a un costado del camarín.

Pero, sorpresivamente los jugadores y cuerpo técnico de la U, hicieron caso omiso de la negativa y salieron no más al campo de juego para realizar su calentamiento, lo que sorprendió a todos los hinchas presentes, albos y azules, en el recinto de Macul.

De hecho, antes del partido hubo conversaciones desde la dirigencia azul para cambiar la postura de ByN, pero no encontraron respuesta. Al llegar a Macul radicalizaron su postura y finalmente decidieron ingresar "a la mala" a la cancha David Arellano para el calentamiento previo.

Según informó la transmisión del CDF, el hecho molestó de sobremanera al arquero colocolino, Agustín Orión, quien estaba en las inmediaciones del túnel que conduce a la cancha y que claramente, fue a trasmitirles el desacato azul a sus compañeros.

Tras el hecho, uno de los consultados al respecto fue Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro. El ex timonel no ocultó su desacuerdo e indicó que "no conozco los detalles, escuché las declaraciones del presidente (Ruiz-Tagle) y Esteban (Paredes). Pero lo importante es el partido y cuando uno va a la casa de otro tiene que tener ciertas normas. Cuando uno es invitado, tiene que respetar las normas y se tendrá que hablar a nivel dirigencial".

La U salió a hacer el trabajo de calentamiento a la cancha del Monumental. Pese a la polémica que generó el tema, finalmente consiguieron realizar el trabajo previo en el césped de Macul @ElGraficoChile pic.twitter.com/a1yMJtGWy4 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) August 25, 2018

Minutos antes, la historia era otra…

Previamente el presidente de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle, estuvo conversando con los medios y dijo que la negativa solo respondía a lo que siempre se ha venido haciendo: "Lo que he hecho es ratificar lo que se ha hecho hace años. Llama la atención que se haga esto a través de la prensa. Hemos tenido reuniones con directivos de la U, por distintos motivos y nunca se nos acercaron con esa petición".

Quedó claro que a la U no le importó y literalmente le tocó la oreja en su casa, a su clásico rival.