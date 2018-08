El Leeds de Bielsa sigue intratable, golea de nuevo y mantiene el liderato en Inglaterra

El Leeds United de Marcelo Bielsa dio otra clase magistral en la League Championship inglesa 2018-19, manteniendo el invicto y el gran rendimiento de este arranque de campaña.

Los de Bielsa golearon de visita por 3-0 al Norwich City y recuperaron la punta del torneo, jugando a gran nivel y mostrando que son grandes candidatos al ascenso a la Premier League.

Con tantos de Klich, Alioski y Pablo Hernández, el conjunto del Loco se impuso a los canarios por la cuarta fecha de la Championship y alcanzó al Middlesbrough en el primer puesto, que había ganado su partido.

Así, Leeds y el Boro lideran el certamen con 10 puntos, luego de cuatro jornadas en la segunda categoría del balompié inglés, instalándose como los máximos aspirantes a conseguir un cupo en la siguiente Premier.

Bielsa, además, aumentó su racha de cinco partidos invictos en la campaña, ya que también había ganado su primer encuentro en la Copa de la Liga.

FULL TIME | The referee calls time on today's game at Carrow Road, and it's a 3-0 win for The Whites pic.twitter.com/mjVbKkJy19

— Leeds United (@LUFC) August 25, 2018